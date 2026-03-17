Δώρα Παντέλη: Η ημερομηνία του γάμου της, ο καλλιτέχνης που τραγουδήσει στη δεξίωση και το όνομα που θα πάρει ο γιος της

THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη μίλησε η Δώρα Παντέλη, κατά τη διάρκεια της δεύτερης πρόβας νυφικού για τον γάμο με τον σύντροφό της και επιχειρηματία, Τζον Μαρεμβελιωτάκη.

Η Δώρα Παντελή θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και θα επισφραγίσει τον έρωτά της με τον αγαπημένο της στις 25 Ιουλίου στην Βουλιαγμένη, ενώ η βάφτιση του γιου τους θα γίνει τον Αύγουστο στην Πάρο.

«Ο άνδρας μου αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, άρα από την αρχή είπαμε ο γάμος μας να θυμίζει Ελλάδα. Θα έχουμε μέσα το στοιχείο της ελιάς», ανέφερε η Δώρα Παντέλη στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Το νυφικό πρέπει να είναι λίγο grande, θα έχει ουρά. Παρανυφάκια θα είναι ο γιος μας και δυο κοριτσάκια. Στη δεξίωση θα βάλω κάτι πιο εύκολο και κοντό για να χορέψω. Θα μας παντρέψει ο καλύτερος φίλος του Τζον με τη σύζυγό του», πρόσθεσε η Δώρα Παντέλη για τον γάμο της.

«Ο μικρός τώρα είναι 6μιση μηνών κι έχω επιστρέψει δυναμικά στα επαγγελματικά μου. Στον γάμο θα τραγουδήσει ο Νίκος Απέργης. Ο γιος μου θα πάρει το όνομα Peter. Η μητέρα μου θέλει να τον λέει Παναγιώτη. Το παιδί λέει μόνο “ντα-ντα” από το dad τον μπαμπά του. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να κάνω και δεύτερο και τρίτο παιδάκι», είπε ακόμη η Δώρα Παντέλη.

Δώρα Παντέλη

