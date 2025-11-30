Δημήτρης Σκουλός: Ως μπαμπάς είναι δουλειά μου να προστατεύσω τα παιδιά μου από έναν κόσμο που δεν είναι έτοιμα να αφομοιώσουν

Για τις επιλογές ζωής που έχει κάνει, τη σχέση του με το χρήμα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πατρότητα μίλησε ο Δημήτρης Σκουλός, περιγράφοντας πως προσπαθεί να παραμένει κοντά στον εαυτό του τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική του πορεία.

Σε συζήτηση στην εκπομπή «Ζω Καλά», ο φωτογράφος αρχικά αναφέρθηκε στα παιδιά του, εξηγώντας πως θέλει να τα προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας. «Δεν έχω δείξει ποτέ στα social media τα παιδιά μου. Κανείς δεν ξέρει, ψηφιακά τουλάχιστον πώς είναι τα παιδιά μου. Δεν με φοβίζει τίποτα, αλλά θεωρώ ως μπαμπάς ότι είναι δουλειά μου, υποχρέωσή μου να προστατεύσω τα παιδιά μου από αυτόν τον κόσμο που δεν είναι έτοιμα ακόμα να αφομοιώσουν», είπε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον όγκο πληροφοριών που καλείται να αφομοιώσει κανείς στη ζωή του, εξηγώντας πως τα παιδιά δεν είναι έτοιμα ακόμα. «Η μικρή μου δεν έχει γίνει ακόμα 5 και η μεγάλη θα γίνει 13. Όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών, που ο περισσότερος είναι και άχρηστος, τα παιδιά δεν μπορούν να τον αφομοιώσουν. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα άχρηστα από τα καλά. Η μεγάλη μου κόρη έχει κινητό για επικοινωνία. Δεν έχει social media, αν και μου τα ζητάει. Της εξηγώ, και το καταλαβαίνει στο τέλος της μέρας, γιατί ποιο λόγο δεν είναι ακόμα η ηλικία της για να έχει όλα αυτά. Η μικρή δεν έχει τάμπλετ ή κάτι τέτοιο. Παιδικά στην τηλεόραση ή κάποια ταινία θα δει. Έχει ακουμπήσει κινητό για να δει τις φωτογραφίες που βγάζουμε, μέχρι εκεί. Η μεγάλη μου κόρη ασχολείται κάθε μέρα με τον αθλητισμό, έχει τα μαθήματά της», επισήμανε ο ίδιος.

Κλείνοντας, πρόσθεσε: «Αν κατευθύνεις τα παιδιά σε άλλα πράγματα, πιο δημιουργικά, αμέσως μειώνεται ο χρόνος που έχουν για να ασχοληθούν ή να πιέσουν τους γονείς για το κινητό. Η κόρη μου μπορεί να έχει κινητό τηλέφωνο, αλλά έχει παιδικό λογαριασμό, δεν μπορεί να κατεβάσει κάτι αν δε με ενημερώσει εμένα το σύστημα, δεν μπορεί να δει κάτι αν δε με ενημερώσει».