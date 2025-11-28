Δημήτρης Πετρόπουλος: Εκεί ο Κρατερός έζησε έναν μεγάλο έρωτα αλλά δεν ξέρω τώρα τι λέμε από όλα αυτά

Συνέντευξη στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς” έδωσε το πρωί της Παρασκευής (28/11) ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο του θεάτρου, το reunion του “Παρά Πέντε” που έρχεται, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα προς τον Κρατερό Κατσούλη.

«Μετά από το “Παρά Πέντε”, επειδή έχει πολλές φορές επαναληφθεί ότι δεν ξανάκανα τηλεόραση και τα λοιπά, δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μετά το “Παρά Πέντε”, γυρίσαμε με τον Κρατερό το “Αν μ’ αγαπάς”, που κράτησε και αυτό μια ολόκληρη χρονιά και μάλιστα μου λέγανε “καλώς είσαι μωρέ, δες το”.

Δεν κατάφερα μέχρι σήμερα να δω ούτε ένα επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί, το αναζήτησα στο net να μπορέσω να το δω, δεν μπόρεσα να το βρω. Και σε μια εκπομπή που με καλέσανε και κάνανε ένα βιντεάκι βρήκανε σκηνές, άρα κάπου υπάρχει», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

«Εκεί έζησε ένα μεγάλο έρωτα ο Κρατερός αλλά δεν ξέρω τώρα τι λέμε από όλα αυτά», πρόσθεσε ο ηθοποιός, με τους δύο οικοδεσπότες να του απαντούν:

Μ.Η: «Τίποτα, καλά».

Κ.Κ: «Τίποτα από αυτά δεν λέμε. Ποτέ δεν λέμε τίποτα από αυτά. Για όνομα του Θεού».

Δ.Π: «Τίποτα. Εντάξει. Μα στο σίριαλ ήταν αυτά, στο σίριαλ…».