Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή δύο χρόνια μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από το σοβαρό εγκεφαλικό και καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί στις πρόβες του J2US ο Δημήτρης Κόκοτας, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή.

Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του αδελφού της και τόνισε πως εύχεται να γίνει γρήγορα καλά.

«Κάνει το δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι ίδια η κατάστασή του. Κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος αλλά μέχρι εκεί», ανέφερε αρχικά η Έλλη Κόκοτα.

Στη συνέχεια όταν ερωτήθηκε για το αν πηγαίνει στο νοσοκομείο και επισκέπτεται τον αδελφό της ξεκαθάρισε πως πηγαίνει και του μιλάει αλλά δε μπορεί με σιγουριά να πει αν ο Δημήτρης Κόκοτας ανταποκρίνεται.

«Δε μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον».

Τέλος, τόνισε πως η γυναίκα του, Κατερίνα, στέκεται βράχος στο πλευρό του τραγουδιστή.