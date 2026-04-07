MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Τα νεότερα για την υγεία του τραγουδιστή δύο χρόνια μετά το εγκεφαλικό που υπέστη

|
THESTIVAL TEAM

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από το σοβαρό εγκεφαλικό και καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί στις πρόβες του J2US ο Δημήτρης Κόκοτας, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει σταθερή.

Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του αδελφού της και τόνισε πως εύχεται να γίνει γρήγορα καλά.

«Κάνει το δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι ίδια η κατάστασή του. Κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται πιο βελτιωμένος αλλά μέχρι εκεί», ανέφερε αρχικά η Έλλη Κόκοτα.

Στη συνέχεια όταν ερωτήθηκε για το αν πηγαίνει στο νοσοκομείο και επισκέπτεται τον αδελφό της ξεκαθάρισε πως πηγαίνει και του μιλάει αλλά δε μπορεί με σιγουριά να πει αν ο Δημήτρης Κόκοτας ανταποκρίνεται.

«Δε μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον».

Τέλος, τόνισε πως η γυναίκα του, Κατερίνα, στέκεται βράχος στο πλευρό του τραγουδιστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβραβεύει τον Εμμανουήλ Καραλή

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη κατά Τίνας Μεσσαροπούλου: “Δε ντρεπόμαστε λίγο;”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο ΟΗΕ καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην βομβαρδίσουν πολιτικές υποδομές του Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Αυξάνονται οι τιμές πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ για το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού συνιστά μνημείο πολιτικής υποκρισίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Μεγάλη Τρίτη στη Βουλή και η δικογραφία για Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου