Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς «Άγιος Έρωτας», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε για τη νέα του τηλεοπτική πορεία, αλλά και για τη σχέση του με την πίστη.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του πατέρα Νικόλαου, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν χαρακτήρα που τον δοκίμασε σε βάθος και τον ανάγκασε να προσεγγίσει την έννοια της πίστης και της αφοσίωσης με έναν διαφορετικό τρόπο. Όπως είπε, η ερμηνεία αυτού του ρόλου τον έκανε να στραφεί περισσότερο προς τον εσωτερικό του κόσμο.

Μιλώντας για τη δική του σχέση με τη θρησκεία, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποκάλυψε πως εκείνη έχει χτιστεί κυρίως μέσα από προσωπική αναζήτηση, και όχι μέσα από στενά όρια. «Πιστεύω, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω, τα θαύματα εξελίσσονται. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει επιστημονικά αυτό αν το θέλεις. Είμαστε κύτταρα ενός ανώτερου οργανισμού και όλοι επικοινωνούμε. Η προσευχή και η πίστη είναι μία σύνδεση με μία προέκταση του εαυτού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, όταν προσπαθούσε να βρει τη θέση του ανάμεσα σε σχολές, οντισιόν και απαιτήσεις. Θυμήθηκε τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, αλλά και την ανάγκη να αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στον χώρο του θεάματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες», μια σειρά που, όπως είπε, αποτέλεσε σταθμό για εκείνον. Μέσα από αυτόν τον ρόλο, ένιωσε ότι ωρίμασε επαγγελματικά και κατάφερε να αντιληφθεί τη σημασία της συνέπειας και της ευθύνης απέναντι στη δουλειά του. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως η ξαφνική δημοσιότητα ήταν κάτι που χρειάστηκε να μάθει να διαχειρίζεται, επιλέγοντας πάντα χιούμορ και ευγένεια απέναντι στον κόσμο.

«Στις Άγριες Μέλισσες ήμασταν άγρυπνοι, δουλεύαμε 10 ώρες και ταυτόχρονα έπρεπε να ενταχθούμε στην τηλεόραση και τα περιοδικά, μας άγχωνε αυτό το πράγμα. Θέλαμε να είμαστε και αυθεντικοί και να μην προσβάλλουμε κανέναν», είπε, εξηγώντας πώς αντιμετώπιζε την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις φορές που χρειάστηκε να πει «όχι» σε επαγγελματικές ή δημόσιες εμφανίσεις, εξηγώντας πως ήταν θέμα ισορροπίας. «Δεν θέλαμε να προσβάλλουμε κανέναν με το “όχι”, αλλά αναγκαστικά πρέπει να πεις κάποια στιγμή “όχι”, γιατί δεν προλαβαίνεις. Ή θα είσαι καλός στη δουλειά σου ή θα είσαι καλός σε ό,τι αφορά το έξω από τη δουλειά σου», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη φράση «καθημερινό σίριαλ», ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος παραδέχτηκε ότι τον ενοχλεί, καθώς θεωρεί πως υποτιμά την προσπάθεια και τη δημιουργικότητα που κρύβεται πίσω από τέτοιες παραγωγές. «Το να κάνεις ένα καθημερινό σημαίνει ότι σε βάζει ο άλλος κάθε μέρα στο σπίτι του. Εγώ το σέβομαι αυτό πάρα πολύ. Είναι μεγάλο στοίχημα γιατί θέλεις να έχεις κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Όταν ακούγεται ότι κάνουμε ένα καθημερινό εγώ εκνευρίζομαι. Σε καθημερινές συνθήκες κάνεις μεγάλη προετοιμασία για να πετύχεις στον ελάχιστο χρόνο το καλύτερο αποτέλεσμα και πάντα ο κόσμος σε ανταμείβει», ανέφερε, δείχνοντας την εκτίμησή του στο τηλεοπτικό κοινό.