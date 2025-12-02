Δήμητρα Ματσούκα: Δεν εμφανίστηκε στη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση – Στις 12:30 η απόφαση
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η υπόθεση της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα και πάνω από το όριο ταχύτητας.
Σύμφωνα με τον Alpha, η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της.
Η δίκη είχε πάρει αναβολή κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και σήμερα αναμένεται να κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Η δίκη διεξήχθη κανονικά και στη συνέχεια διακόπηκε, με την απόφαση να αναμένεται μετά τις 12:30.
