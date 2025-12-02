MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: Δεν εμφανίστηκε στη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση – Στις 12:30 η απόφαση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η υπόθεση της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα και πάνω από το όριο ταχύτητας.

Σύμφωνα με τον Alpha, η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της.

Η δίκη είχε πάρει αναβολή κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και σήμερα αναμένεται να κριθεί η ποινική της μεταχείριση. Η δίκη διεξήχθη κανονικά και στη συνέχεια διακόπηκε, με την απόφαση να αναμένεται μετά τις 12:30.

Δήμητρα Ματσούκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την εισβολή της στην Ουκρανία

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Επέστρεψε στο Buongiorno ο Ανδρέας Μικρούτσικος: “Είχα να βγω από το σπίτι εννέα μέρες”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – Είχε πάει για φαγητό με την οικογένειά του

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας προστατεύει περισσότερους εργαζομένους

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου