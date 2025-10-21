Δέσποινα Βανδή: Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram λίγα λεπτά πριν έρθει το περιπολικό – “Θα έρθουν να μας σώσουν”

Ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Το αυτοκίνητο που την πήγαινε προς το ξενοδοχείο της, έπαθε λάστιχο και τότε ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στη Χαλκιδική, όταν η τραγουδίστρια ταξίδεψε εκεί για να πραγματοποιήσει μια συναυλία. Το βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή στο περιπολικό προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Λίγα λεπτά πριν έρθει το περιπολικό για να τη μεταφέρει στο ξενοδοχείο, η Δέσποινα Βανδή είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται μαζί με τον Σάββα Σπαθαρίδη και τον Jimmy Panagiotou.

«Περιπέτεια, καθ’ οδόν για Σίβηρη πάθαμε λάστιχο. Εσύ γιατί κοκκάλωσες έτσι; Θα έρθουν να μας σώσουν», ακούγεται να λέει χαμογελώντας η Δέσποινα Βανδή.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί