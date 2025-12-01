Δέσποινα Μοιραράκη: Το Cash or Trash ήταν το σωσίβιο που με πήρε από τον ωκεανό

Στο carpet show που διοργάνωσε η Δέσποινα Μοιραράκη, με αφορμή τη νέα συλλογή χαλιών της, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μεγάλη δύναμη που παίρνει από την αγάπη του κόσμου αλλά και μέσα από τη δημιουργία της δουλειάς της.

«Είμαι υπερήφανη και ηθικά ικανοποιημένη. Και παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια από την αγάπη του κόσμου για να συνεχίζω να πορεύομαι στη ζωή μου, γιατί όπως ξέρετε, είχα και τα προσωπικά δρώμενα που συνέβησαν με την απώλεια του συζύγου μου. Και όλο αυτό με στηρίζει. Αλλά πρέπει όμως και ο ίδιος ο άνθρωπος να μην το βάζει κάτω», είπε αρχικά η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η Δέσποινα Μοιραράκη πρόσθεσε επίσης: «Να πατάει στα πόδια του και να προσπαθεί να προχωράει. Πρέπει να προσπαθεί. Δεν είναι τίποτα και σε μένα δεδομένο, ούτε είναι όλα στη ζωή μου με ροδοπέταλα φιαγμένα. Αγωνίζομαι για το κάθε τι.

Η Μοιραράκη είναι ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός, με πολλή ενέργεια και πολλή τάση για δημιουργία. Ε, αυτό λίγο με όλα αυτά τα θέματα που είχα ήταν λίγο περιορισμένο. Τώρα όμως αρχίζω και επανέρχομαι και βρίσκω αυτή την ενέργεια».