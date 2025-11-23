MENOY

Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια βάρους: Κάνω μία ένεση εδώ και 14 μήνες, πάντα με ιατρική επιμέλεια

THESTIVAL TEAM

Για την καριέρα και τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια μίλησε η Δέσποινα Μοιραράκη η οποία παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για την απώλεια βάρους και αποκάλυψε τα όσα έκανε για να επιτευχθεί ο στόχος που είχε θέσει.

«Κάνω μια συστηματική φαρμακευτική και ιατρική υποστήριξη με μία συγκεκριμένη ένεση. Κάνω μία ένεση εδώ και 14 μήνες, πάντα με ιατρική επιμέλεια και παρακολούθηση» είπε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στη θεραπεία, αλλά και στο γεγονός ότι κάνει διατροφή και γυμναστική. «Δεύτερον, κάνω πολύ καλή διατροφή, τρώω πολλή πρωτεΐνη. Τσιμπολογάω τώρα που έχασα τα πολλά κιλά, αλλά έχω μειώσει την ποσότητα. Το τρίτο και σπουδαιότερο είναι ότι κάνω πάρα πολλή γυμναστική. Βέβαια με τον χαμό του Γιάννη το είχα παραμελήσει υπερβολικά. Κάνω πάρα πολύ εντατικά ενδυνάμωση».

Μιλώντας για τον θάνατο του συζύγου της, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. «Μου λείπει και δεν θα πάψει να μου λείπει. Δεν το λέω με λύπη μεγάλη, το λέω με ικανοποίηση επειδή με γέμισε πολύ και μ’ αρέσει να μιλάω για τον Γιάννη, ό,τι κι αν συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή μου. Πολλές φορές όταν δυσκολεύομαι του μιλάω. Όταν δυσκολευόμουν είχα εκείνον στο σπίτι, με το πλατύ χαμόγελο, μου έπαιρνε την ένταση. Τώρα δεν έχω να το μοιραστώ. Το κάνω όσο μπορώ».

Δέσποινα Μοιραράκη

