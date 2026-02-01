Δέσποινα Καμπούρη: Αν αυτό λέγεται αυτοαναφορικότητα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μ’ αυτήν

Η Δέσποινα Καμπούρη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου, το μεσημέρι της Κυριακής.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η όμορφη δημοσιογράφος κλήθηκε να σχολιάσει τόσο την “κόντρα” ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο όσο και την προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, η Δέσποινα Καμπούρη δήλωσε αρχικά πως “εγώ τους φίλους μου τους υπερασπίζομαι μπροστά τους αλλά, πολύ περισσότερο, τους υπερασπίζομαι πίσω τους. Και δυστυχώς δεν είμαι πάντα πολύ αντικειμενική όταν ένα θέμα αφορά έναν άνθρωπο που αγαπώ και εκτιμώ. Ο Πάνος (σ.σ. Κατσαρίδης) ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία”.

“Δεν με ενοχλεί καθόλου οι άνθρωποι, όταν νιώθουν ότι βάλλονται ή κάποιος υποτιμά την επαγγελματική τους υπόσταση και το ήθος τους, έχουν κάθε δικαίωμα να τα υπερασπιστούν και να και έχουν κάθε δικαίωμα να απαντήσουν. Αν αυτό λέγεται αυτοαναφορικότητα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μ’ αυτήν”.

“Η προσθήκη του Τέρενς Κουίκ στο Πρωινό είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ουσιώδες σχόλιο από έναν άνθρωπο που την τηλεόραση και τη δημοσιογραφία τις γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Οπότε είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι μ’ αυτή την προσθήκη” συμπλήρωσε η Δέσποινα Καμπούρη στην κάμερα του ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Κυριακής.