MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δανάη Παππά: “Με πήραν τηλέφωνο να με ρωτήσουν πόσος καιρός μου μένει ακόμα – Με την υγεία μου δεν θα παίζετε”

|
THESTIVAL TEAM

Σε σύντομες δηλώσεις της το βράδυ της Τετάρτης (26/2), η Δανάη Παππά τοποθετήθηκε για τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν την υγεία της, εκφράζοντας ξεκάθαρα την ενόχλησή της.

«Υπήρχε μία περίοδος στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα, και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσανε πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται», είπε αρχικά η Δανάη Παππά.

«Δεν θέλω καθόλου να συζητήσω αυτό το δημοσίευμα με την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για μένα, θα δεχτώ να μου “φορτώσετε” οποιαδήποτε σχέση, οποιονδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε. Με την υγεία μου -πραγματικά το ζητάω σαν χάρη- δεν θέλω να παίζει κανένας και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο με τη δική μου», απαντά η ηθοποιός εμφανώς ενοχλημένη.

«Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα… ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή αν… ή πόσο καιρό έχω ακόμα. Εκεί, κάπου ώπα», σημειώνει κλείνοντας το θέμα η Δανάη Παππά.

Δανάη Παππά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές με λεία πάνω από 26.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δρομολόγιο τρόμου για οδηγό ταξί – Επιβάτες τον χτύπησαν και προσπάθησαν να τον ληστέψουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο 15χρονοι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κλειστοί έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Σε εμπόλεμη κατάσταση Αφγανιστάν- Πακιστάν: Βομβαρδισμοί στην Καμπούλ μετά από χτυπήματα Ταλιμπάν στα σύνορα, πάνω από 130 νεκροί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποιες ώρες θα είναι κλειστά τα καταστήματα το Σάββατο λόγω των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη