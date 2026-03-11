MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο

|
THESTIVAL TEAM

Στα σχόλια που προκάλεσε η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, απάντησε ο τελευταίος, τονίζοντας πως έκαναν δύο ρόλους στο πλαίσιο ενός σκετς.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν στο διαφημιστικό σποτ να είναι κοντά με την ατμόσφαιρα να έχει στοιχεία φλερτ, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως ετοίμαζαν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό κοκορέτσι.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκαν την Τετάρτη 11 Μαρτίου, ξεκαθάρισε πως η καμπάνια αποτελεί μία παρωδία σκηνής από την ταινία «Αόρατος εραστής» με τους Πάτρικ Σουέιζι και Ντέμι Μουρ.

Όπως είπε: «Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ. Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο».

Χρήστος Φερεντίνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Χρήστος Φερεντίνος για τη διαφήμιση των Jumbo με την Κατερίνα Καραβάτου: Ρόλους κάνουμε, ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Πάτρα: Ανήλικος γρονθοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο μαθητή για ένα… νεράντζι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η εκπαιδευτικός που πέθανε είχε ζητήσει αστυνομική παρουσία και X-Ray στο σχολείο λόγω του εκφοβισμού από μαθητές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού – Τι αλλάζει από φέτος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στο Παρίσι o Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ρόδος: Ένοχα δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Πρώην λιμενικός ο ένας