Χρήστος Δάντης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Το χειρουργείο στο οποίο θα υποβληθεί

Φωτογραφία: Intime
Ένα ατύχημα είχε ο Χρήστος Δάντης, όπως έκανε γνωστό η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Ο τραγουδιστής έσπασε το χέρι του και θα υποβληθεί σε έκτακτη χειρουργική επέμβαση. Για αυτόν τον λόγο ακυρώνεται η σημερινή του εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου, αλλά και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις.

Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας», έγραψε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στην ανάρτησή της για το ατύχημα του Χρήστου Δάντη.

Χρήστος Δάντης

