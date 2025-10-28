MENOY

Χριστίνα Λαμπίρη: Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο, δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι

Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε στην κάμερα του Happy Day, για την οικογένειά της και την κόρη της η οποία τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Πάτρα με τον σύζυγο και τα παιδιά τους.

Μιλώντας για τον χρόνο που περνά μαζί τους, η γνωστή παρουσιάστρια εξήγησε πως προτιμά όταν ταξιδεύει στην Πάτρα να τους επισκέπτεται στο σπίτι τους, διατηρώντας ωστόσο μια διακριτική στάση, αφού κλείνει ξενοδοχείο για τη διαμονή της.

 «Όταν έρχομαι στην Πάτρα μένω σε ξενοδοχείο, δεν μένω ποτέ στην κόρη μου. Είναι ο ιδιωτικός της χώρος. Πάω, τους απολαμβάνω μέχρι αργά και μετά ο καθένας στο σπίτι του. Δεν έχω χειρότερο από το να έχεις μια πεθερά μέσα στο σπίτι. Και που συζητάνε τα παιδιά, εγώ πάω στο μπαλκόνι, δεν θέλω να ακούω, ούτε να συμμετέχω» είπε η παρουσιάστρια στην κάμερα του «Happy Day».

Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε και στην απόφαση της κόρης της να δημιουργήσει την οικογένειά της στην Πάτρα: «Την εποχή του κορονοϊού ήρθε εδώ, όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο και ξεκίνησαν την οικογένειά τους. Όταν γέννησε η Μαρίσσα δεν ήμουν κοντά της, ήρθα δέκα μέρες μετά γιατί έπρεπε να πάρω άδεια».

