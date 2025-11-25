Χριστίνα Αλούπη: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βιώσει κακοποίηση σε σχέση του
Τη Χριστίνα Αλούπη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία σε πρόσφατη έξοδό της, όπως είδαμε το πρωινό της Τρίτης στο Happy Day του Alpha.
Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έχει βιώσει κακοποίηση μέσα σε σχέση, επισημαίνοντας πως θεωρεί ότι δύσκολα υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο.
Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση, η Χριστίνα Αλούπη τόνισε: “και ποιος δεν έχει βιώσει κακοποίηση σε σχέση του; Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βιώσει σε κάποιον βαθμό”.
“Νομίζω ότι έστω και μόνο λεκτική κακοποίηση έχουν δεχθεί οι περισσότερες γυναίκες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Χριστίνα Αλούπη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.
“Όσες γυναίκες δέχονται κακοποίηση τις συμβουλεύω να σηκωθούν και να φύγουν, όσο είναι ακόμα καιρός” επισήμανε ακόμα η Γιολάντα Διαμαντή, που βρισκόταν επίσης στην ίδια εκδήλωση, στα τηλεοπτικά συνεργεία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Σουδάν: Ο Αμερικανός απεσταλμένος ζητεί από τις αντιμαχόμενες πλευρές να αποδεχθούν την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ
- Πάνος Καμμένος για το βιβλίο Τσίπρα: Κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα στη χώρα
- Γαλλία: Η κυβέρνηση επιδιώκει τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας της Shein