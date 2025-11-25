MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βιώσει κακοποίηση σε σχέση του

|
THESTIVAL TEAM

Τη Χριστίνα Αλούπη συνάντησαν οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία σε πρόσφατη έξοδό της, όπως είδαμε το πρωινό της Τρίτης στο Happy Day του Alpha.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έχει βιώσει κακοποίηση μέσα σε σχέση, επισημαίνοντας πως θεωρεί ότι δύσκολα υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση, η Χριστίνα Αλούπη τόνισε: “και ποιος δεν έχει βιώσει κακοποίηση σε σχέση του; Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βιώσει σε κάποιον βαθμό”.

“Νομίζω ότι έστω και μόνο λεκτική κακοποίηση έχουν δεχθεί οι περισσότερες γυναίκες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Χριστίνα Αλούπη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

“Όσες γυναίκες δέχονται κακοποίηση τις συμβουλεύω να σηκωθούν και να φύγουν, όσο είναι ακόμα καιρός” επισήμανε ακόμα η Γιολάντα Διαμαντή, που βρισκόταν επίσης στην ίδια εκδήλωση, στα τηλεοπτικά συνεργεία.

Χριστίνα Αλούπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ευλαμπία Ρέβη: Βίωσα άσχημα όλο αυτό που έγινε με την εκπομπή μας, δεν ήταν ευχάριστο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Συνελήφθη 63χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα σε πλοίο στο δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Καθαριότητα: Το απλό κόλπο των 10 λεπτών για ένα τακτοποιημένο σπίτι – Είναι ιδανική λύση για όσους έχουν φορτωμένο πρόγραμμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Εγκαυματίας από την πυρκαγιά στο Μάτι για την “Ιθάκη” του Τσίπρα: Όταν δεν μπορείς να μιλήσεις με αλήθεια και σεβασμό, είναι προτιμότερο να σιωπάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένες στην Ηλεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Κατά 18 εκ. ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης Καστοριάς λόγω των βροχοπτώσεων