Ατύχημα για τη Σακίρα στη σκηνή: Γλίστρησε και έπεσε ενώ τραγουδούσε – Δείτε βίντεο

Ένα απρόοπτο ατύχημα είχε η Σακίρα κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Σαν Σαλβαδόρ, το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας στιγμιαία ανησυχία στους θαυμαστές της.

Η Κολομβιανή σταρ γλίστρησε όσο ερμήνευε το τραγούδι «Si Te Vas», με αποτέλεσμα το δεξί της πόδι να γυρίσει απότομα και εκείνη να χάσει την ισορροπία της. Η Σακίρα έπεσε στο πλάι, στηριζόμενη στον αγκώνα της, παρασύροντας μαζί και το μικρόφωνο.

Για ελάχιστα δευτερόλεπτα σταμάτησε να τραγουδά, με το κοινό να αντιδρά με επιφωνήματα αγωνίας. Ωστόσο, η ίδια σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και συνέχισε κανονικά την ερμηνεία της.

Αργότερα, η Σακίρα αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στα Instagram Stories της και γράφοντας στα ισπανικά: «Μην ανησυχείτε, είμαι φτιαγμένη από λάστιχο χαχα».

Σημειώνεται πως η εμφάνιση στο Σαν Σαλβαδόρ ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας Las Mujeres Ya No Lloran («Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια»).

Δείτε το βίντεο: