MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Μετά από 14 χρόνια συνεχούς δουλειάς ζω με βάση τα “θέλω” μου αρκετά συχνά

athinao1konomakou/Instagram
|
THESTIVAL TEAM

Για τα επαγγελματικά και προσωπικά θέματα μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

Ανάμεσα σε πολλά η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για τα σημαντικότερα στοιχεία που διακρίνει στις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και για το γεγονός πως, πια, θέτει σε προτεραιότητα τα «θέλω« έναντι των «πρέπει» της.

Τι είναι για εσάς ουσιαστική σύνδεση με έναν άνθρωπο;

Να μπορείς να είσαι 100% ο εαυτός σου χωρίς να φοβάσαι ότι θα κριθείς. Να μπορείς να δείξεις την αλήθεια σου, τις πιο δυνατές και τις πιο ευάλωτες πλευρές σου, να νιώθεις ότι λαμβάνεις την απόλυτη αποδοχή. Τα σημαντικότερα στοιχεία μέσα σε μια τέτοια σχέση είναι η ειλικρίνεια, η αίσθηση ασφάλειας και φυσικά η αμοιβαιότητα.

Ζείτε όπως θέλετε ή όπως πρέπει;

Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, αν υπήρχε μια επιγραφή πάνω από το κεφάλι μου, θα έγραφε “πρέπει” με κεφαλαία και φωτεινά bold γράμματα. Αυτά τα πρέπει κάποια στιγμή έγιναν αβάσταχτα και με βοήθησαν στην ψυχοθεραπεία.

Εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που παλεύω είναι να καταφέρω να αποδομήσω αυτή τη λέξη από το πι ως το γιώτα. Μετά από δεκατέσσερα χρόνια συνεχούς δουλειάς, λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι πλέον ξεπροβάλλουν τα “θέλω” αρκετά συχνά.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

