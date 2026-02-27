Αθανασία Τσουμελέκα για τη στροφή από τον πρωταθλητισμό στην υποκριτική: Είχα ξεχάσει να μιλάω

Από τον αθλητισμό στην υποκριτική αποφάσισε να μεταπηδήσει η Αθανασία Τσουμελέκα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης στο βάδην εξήγησε πως ακολούθησε αυτόν τον δρόμο, θέλοντας να εξελιχθεί. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρωταθλητισμός την είχε περιορίσει με παρωπίδες, ενώ λόγω της κόπωσης δεν είχε κουράγιο ούτε να διαβάσει.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, η Αθανασία Τσουμελέκα απάντησε αρχικά σε όσους απορούν με την επιλογή της να στραφεί στην ηθοποιία, τονίζοντας πως το ζητούμενο είναι η προσωπική εξέλιξη.

«Όσοι αγαπούν την τέχνη και είναι ενωμένοι με την τέχνη, τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή. Όσοι με έχουν δει ως αθλήτρια, τους παραξενεύει. Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί ξεκινάει κάποιος κάτι από την αρχή, όταν έχει φτάσει ήδη ψηλά. Η δική μου απάντηση σε αυτό είναι γιατί πρέπει να εξελισσόμαστε και να φτιάχνουμε και την ψυχή μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τους περιορισμούς που βίωσε λόγω του πρωταθλητισμού: «Είχα κλειστεί πάρα πολύ με τον πρωταθλητισμό. Είχα παρωπίδες. Από την πολλή κούραση δεν διάβαζα, είχα ξεχάσει να μιλάω. Πήγαινα σε εστιατόρια και δυσκολευόμουν να παραγγείλω. Οπότε με το που είπα ότι τελείωσα από τον πρωταθλητισμό και έκανα και τα παιδιά, σκέφτηκα τι θα κάνω για βγάλω προς τα έξω την Αθανασία, και για να κάνω και φίλους, γιατί και οι φιλίες στον πρωταθλητισμό ήταν πολύ δύσκολες. Ήταν μια ζωή απομόνωσης».

Πέρα από τη νέα της επαγγελματική ιδιότητα, η Αθανασία Τσουμελέκα εξήγησε πώς διαχειρίστηκε το διαζύγιο της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Όταν χώρισα, έβλεπα πράγματα από τον δικό μου κακό εαυτό και από τον κακό εαυτό του πρώην συζύγου μου στα παιδιά. Κι επειδή τα έβλεπα, ήθελα να φτιάξουν, κι από εμάς, και από εκείνα. Τα παιδιά μου λένε, ότι το πιο ωραίο δώρο που τους έχω κάνει, είναι ότι πήγα μαζί τους σε ψυχολόγο. Βγήκαν πράγματα που δεν τα γνώριζα για τα παιδιά και από τότε άλλαξαν πολλά μέσα στο σπίτι. Σέβονται και εκείνα τα όριά μου, και εγώ τα δικά τους. Φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία χημεία οι τρεις μας, και εν συνεχεία με τον μπαμπά τους».