Αθανασία Τσουμελέκα: Είχα ξεχάσει να μιλάω, πήγαινα σε εστιατόριο και δυσκολευόμουν να παραγγείλω

Η Αθανασία Τσουμελέκα μίλησε στην κάμερα του Buongiorno για τη στροφή της στην υποκριτική, τη συμμετοχή της στα «Κόκκινα Φανάρια» και τη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό, αποκαλύπτοντας πώς η ανάγκη αυτοβελτίωσης και ο χωρισμός της άλλαξαν ριζικά τη διαδρομή της.

«Φέτος είμαι στα «Κόκκινα Φανάρια», μετά από οντισιόν με τον κύριο Βασίλη Πλατάκη και έχουμε μια παράσταση η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Όσοι αγαπούν την τέχνη και είναι ενωμένοι με την τέχνη, τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή. Όσοι με έχουν δει σαν αθλήτρια, τους παραξενεύει. Θεωρώ ότι ίσως κάποιοι το θεωρούν “γιατί τώρα ξεκινάς κάτι από την αρχή όταν έχεις φτάσει ψηλά”; Και η απάντησή μου είναι γιατί πρέπει να εξελισσόμαστε και να φτιάχνουμε και την ψυχή μας.

Η ανάγκη προέκυψε καθαρά από το θέμα της αυτοβελτίωσης. Είχα κλειστεί πάρα πολύ με τον πρωταθλητισμό. Υπήρχαν παρωπίδες και από την κούραση δεν διάβαζα, είχα ξεχάσει να μιλάω, πήγαινα σε εστιατόριο και δυσκολευόμουν να παραγγείλω. Οπότε με το που τελείωσα τον πρωταθλητισμό, ή είπα “εγώ τελείωσα”, και έκανα και τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν πώς θα βγάλω προς τα έξω την Αθανασία, για να αποκτήσω φίλους, γιατί οι φιλίες στον πρωταθλητισμό ήτανε πολύ δύσκολες, γιατί τελειώνοντας το σχολείο έφυγα από την πόλη μου, έφυγα απ’ τους φίλους μου, δεν πήγα στο πανεπιστήμιο να αποκτήσω. Οπότε ήταν μια ζωή έτσι απομόνωσης», είπε αρχικά η Αθανασία Τσουμελέκα.

Και πρόσθεσε: «Έκανα τατουάζ όταν ήμουνα κοντά να χωρίσω. Οπότε είναι συναισθηματικό μάλλον αυτό. Και μάλλον τότε ήθελα να πιστέψω ότι θα προχωρήσω. Και ευτυχώς το έκανα και προχώρησα διότι ήταν πολύ καλό και για τους 4 μας, εννοώ τα παιδιά μου και τον σύζυγο. Όταν χωρίσαμε, έβλεπα πράγματα απ’ τον κακό εαυτό στα παιδιά μου και πράγματα απ’ τον κακό εαυτό του συζύγου, του πρώην συζύγου, στα παιδιά. Και επειδή τα έβλεπα ήθελα να φτιάξουν.

Οπότε το πιο ωραίο δώρο που μου λένε τα παιδιά ότι τους έχω κάνει τώρα, είναι ότι πήγαμε σε ψυχολόγο εγώ με τα δύο μου παιδιά. Βγήκαν πράγματα που δεν τα γνώριζα για τα παιδιά και έκτοτε αλλάξαν πάρα πολλά μες στο σπίτι. Ξέρουνε κι εκείνα τα όριά μου, ξέρω κι εγώ τα όριά τους και γενικώς φτιάξαμε μια πάρα πολύ ωραία χημεία οι τρεις μας και εν συνεχεία με τον μπαμπά τους».