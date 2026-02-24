Απόστολος Γκλέτσος για Μπραντ Πιτ: Ήρθαμε στην Ύδρα μήπως τον βλέπαμε αλλά δεν τα καταφέραμε

Ο Απόστολος Γκλέτσος ταξίδεψε στην Ύδρα για να δει από κοντά τον Μπραντ Πιτ, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Όπως είπε σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24-02-2026), ο ίδιος δεν πρόκειται να πάρει μέρος στα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», η οποία αναμένεται να διαφημίσει τις ομορφιές του νησιού, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εντοπίστηκε στην Ύδρα από τον ρεπόρτερ Δημήτρη Σιδηρόπουλο και ανέφερε: «Δεν θα είμαι στα γυρίσματα της ταινίας. Ήρθαμε μήπως βλέπαμε και τον Μπραντ Πιτ, δεν τον είδαμε όμως. Δεν θα ήθελα να παίζω με τον Μπραντ Πιτ, γιατί έχει τρέξιμο πολύ και τώρα πια δεν το αντέχω.

Είναι μεγάλη διαφήμιση για τα νησιά μας. Φοβερή. Φοβερή και μπράβο που το καταφέραμε» τόνισε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Όλα αυτά την ώρα που η Ύδρα παραμένει γεμάτη από φωτογράφους, ηθοποιούς και κομπάρσους της ταινίας, με τον Μπραντ Πιτ να κεντρίζει τα βλέμματα στα σημεία που εμφανίζεται. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα.

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων