Απίθανη ατάκα της Ντακότα Τζόνσον στον Γιώργο Λάνθιμο: Ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την Έμα Στόουν

Σε έναν διαφορετικό ρόλο βρέθηκε η Ντακότα Τζόνσον, καθώς συντόνισε μία συζήτηση για τη νέα ταινία «Bugonia», με καλεσμένους τον Γιώργο Λάνθιμο, την Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς στο Λος ‘Αντζελες. Μάλιστα δεν δίστασε να προτείνει, με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο, να ενταχθεί στο καστ του επόμενου πρότζεκτ του.

Παράλληλα, η σταρ αποκάλυψε πως έχει παρακολουθήσει την ταινία δύο φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες, ωστόσο επέμενε με χιούμορ προς το κοινό πως ήταν «το λάθος άτομο» για τον ρόλο του συντονιστή.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», σημείωσε γελώντας. Ενώ η Τζόνσον επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τη Στόουν και πρόσθεσε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

Dakota Johnson Teases Yorgos Lanthimos to Pause the Emma Stone Team-Ups and Work With Her: "Are You Aware That There Are Other Actresses?" https://t.co/3dhLsKk693 — The Hollywood Reporter (@THR) November 15, 2025

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμα Στόουν κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επαίνεσε τη Στόουν που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. «Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε.