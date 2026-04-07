Αντώνης Ρέμος-Υβόννη Μπόσνιακ: Η αφιέρωση και το τρυφερό φιλί στο στόμα – Δείτε το βίντεο

Μια ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής αφιέρωσε το κομμάτι “I Love You Baby” στη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.

Με χαμόγελο και παιχνιδιάρικη διάθεση, ο Αντώνης Ρέμος πλησίασε τη γυναίκα του την ώρα που τραγουδούσε και, σε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο, της χάρισε ένα τρυφερό φιλί στο στόμα, θυμίζοντας σε όλους τη χημεία και τον έρωτα που τους ενώνει εδώ και χρόνια.



Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό, που αντέδρασε θερμά, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει πως ο έρωτας… παραμένει ζωντανός σαν την πρώτη μέρα.

