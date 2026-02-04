Αντώνης Ρέμος: “Όλα καλά” είπε ο τραγουδιστής για την περιπέτεια υγείας και τη νοσηλεία της μητέρας του

Η μητέρα του Αντώνη Ρέμου χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο για πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την ταλαιπώρησε. Όπως είπε ο γνωστός τραγουδιστής, το βράδυ της Τρίτης (03/02) σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο πηγαίνει όλο και καλύτερα.

Νωρίτερα, ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή τραγούδησαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Care is Love». Μετά το τέλος της βραδιάς, ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη μητέρα του.

«Όλα καλά παιδιά με την μητέρα μου, σας ευχαριστώ πολύ», ήταν το πρώτο μήνυμα του Αντώνη Ρέμου, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Όταν αυτή την πρωτοβουλία την παίρνει ένα μικρό παιδί, όπως είναι η μικρή κυρία Κοτταρίδη, είμαστε εδώ κοντά της για να ανοίξει τα φτερά της και να παίρνει πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες στη ζωή της και να αναπτύξει το συναίσθημα της αλληλεγγύης και να μπορεί να κάνει ωραίες εκδηλώσεις για να βοηθάει όπου μπορεί και αυτή», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος για τη φιλανθρωπική βραδιά.