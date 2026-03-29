“Αντίο μάνα”: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαρινέλλα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η Μαρινέλλα γεμίζοντας θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το ελληνικό τραγούδι. Μια από τις πιο σπουδαίες ερμηνεύτριες της χώρα μας, με πορεία που σημάδεψε για δεκαετίες τη μουσική σκηνή, αφήνει πίσω της ένα σημαντικό έργο που σημάδεψε πολλές γενιές.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της τα social media γέμισαν από αφιερώματα και μηνύματα. Φίλοι, θαυμαστές, συνεργάτες και συνάδελφοι της την αποχαιρετούν με φωτογραφίες και λόγια αγάπης.

Αλεξίου, Νταλάρας, Βίσση, Πρωτοψάλτη, Μούσχουρη, Γλυκερία, Ρέμος, Αρβανιτάκη, Παπαρίζου Φραγκούλης, Μάστορας και τόσοι άλλοι είπαν το δικό τους αντίο στην Μαρινέλλα…

Χαρούλα Αλεξίου: «Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας»

Μ’ ένα story στο Facebook αποχαιρετά τη Μαρινέλλα η άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Χάρις Αλεξίου. Στο story της η Χαρούλα γράφει τα εξής: «Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου αδελφή μας». Το reel έχει ως μουσική υπόκρουση τη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας «καμμιά φορά» και μία φωτογραφία της.

Γιώργος Νταλάρας: Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τη μεγάλη τραγουδίστρια με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σημειώνοντας: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ… Στο καλό!».

Άννα Βίσση: Αντίο φωνή, αντίο ντίβα

H Άννα Βίσση επέλεξε έναν απόλυτα προσωπικό και λιτό τρόπο για να πει το δικό της «αντίο». Πιο συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Μαρινέλλας από τα νεότερά της χρόνια και έγραψε πάνω της: «Αντίο φωνή, αντίο ντίβα, αντίο δασκάλα, αντίο Μαρινέλλα».

Μάριος Φραγκούλης: Μια φωνή που ήρθε από τον ουρανό

Ο Μάριος Φραγκούλης αποχαιρέτησε την Μαρινέλλα με ανάρτησή του στο Instagram. Με φωτογραφίες τους από την εποχή που είχαν συνεργαστεί και με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης την αποχαιρετά: «Είναι μια τεράστια απώλεια για όλους μας στην Ελλάδα… Μια τόσο σπουδαία φωνή μια τόση μεγάλη καρδιά, μια μοναδική προσωπικότητα που χάραξε τις καρδιές μας για πάντα και άφησε το σημάδι της μέσα στην ψυχή μας. Μια φωνή που ερχόταν από έναν άλλο κόσμο μεγαλύτερο από αυτόν που εμείς καταλαβαίνουμε και μπορούμε να εξηγήσουμε ακαδημαϊκά… Δεν είναι μια φωνή Ωδείου, είναι μια φωνή που ήρθε από τον ουρανό, ένα Θείο δώρο, μια φωνή που ένωσε όλους τους κόσμους, όλο τον λαό με το μοναδικό ερμηνευτικό μέταλλο της φωνής της, με τα δικά της ηχοχρώματα. Κράτησε στους ώμους της πολλές γενιές και πολλές θα κρατήσει ακόμα. Καλό ταξίδι μητέρα όλων μας, εσύ υπέροχή μας Φίλη και τόσο ζεστή καρδιά. Είσαι μέσα μας και πάντα θα είσαι η δυνατή φωνή που θα μας καθοδηγεί…».

Πέγκυ Ζήνα: Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες

Με λόγια ευγνωμοσύνης, αγάπης και θαυμασμού είπε το δικό της αντίο στην Μαρινέλλα η Πέγκυ Ζήνα: «Δεν ξέχασε ο Θεός να ανάψει το φεγγάρι ψυχή μου… Μα για να μην το σβήσει το φως σου ανεβαίνοντας του είπε να μη βγει… Γιατί είσαι το μεγαλύτερο και το πιο λαμπερό αστέρι του που τον δόξαζες πάντα για το δώρο που σου χάρισε… την τεράστια φωνή σου που τη σεβάστηκες όσο κανείς και τη μοίρασες για πάντα σε όλους μας… Αυτή που χίλιες φορές θα σε ανασταίνει… Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, για όσο ασχολήθηκες σε πολύωρα τηλέφωνα για να σεβαστώ κι εγώ όσα μου χάρισε ο Θεός, που με μάλωνες κι όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω και που μετά απ τα λόγια σου ξαναβρήκα τη φωνή μου. Πόσα Σ ΑΓΑΠΩ να σου πω γι αυτό που ήσουν… Μάνα για όλους μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη αγάπη και συμβουλές, μια γυναίκα που σήκωσες απ την καρέκλα την τραγουδίστρια και την έκανες ισάξια με τον τραγουδιστή, που έφερες στην Ελλάδα πρώτη το μιούζικαλ στις πίστες παρουσιάζοντας φαντασμαγορικές παραστάσεις, που μετέτρεψες τα καρφιά στον τοίχο για τα ρούχα των συναδέλφων σου σε καμαρίνια και τα μπουζούκια σε music hall… λούζοντάς τα με το φως σου. Με αυτή τη φωτογραφία είσαι ήδη στον ουρανό… Εσύ που ήσουν πάνω απ τα τραγούδια σου, μετά το μεγάλο σου φινάλε εκεί που σου άξιζε στο Ηρώδειο, για να μην πληγώσεις απότομα τους ανθρώπους σου άργησες να φύγεις να ξεκουραστεί η ψυχή σου…κι αυτό απ την απέραντη αγάπη σου το έκανες για να τους δώσεις χρόνο… ξεκουράσου αστέρι μου…θα μου λείψεις σε λατρεύω σ ευχαριστώ για όλα».

Ρέμος: Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου

Τον δικό του αποχαιρετισμό στη Μαρινέλλα θέλησε να στείλει ο Αντώνης Ρέμος. Οι δυο τους είχαν δημιουργήσει μία μοναδική αγάπη, φιλία και συνεργασία στο πέρασμα των χρόνων. Ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτισε σε instastory τη Μαρινέλλα με μία συγκινητική ανάρτηση και μία φωτογραφία που απεικονίζονται οι δυο τους αγκαλιά. «Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής.

Έλενα Παπαρίζου: Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα

Η Έλενα Παπαρίζου έτρεφε βαθιά αγάπη για την Μαρινέλλα. Σε ανάρτησή της γράφει τα εξής:«Θα μας λείψεις βαθιά… Για μένα δεν ήσουν απλώς μια σπουδαία φωνή στο ελληνικό τραγούδι, ήσουν δασκάλα, έμπνευση, μια ψυχή που άγγιξε καρδιές. Είχα την τεράστια χαρά και τιμή να σε απολαύσω πολλές φορές ως θεατής, να νιώσω τη δύναμη και το συναίσθημά σου σε κάθε νότα… Και ακόμη μεγαλύτερη ευλογία για μένα, να σταθώ δίπλα σου και να τραγουδήσουμε μαζί, για τον κόσμο, για τη μουσική, για όσα δεν λέγονται με λόγια. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ… Γιατί θα σε τραγουδάω για πάντα. Καλό σου ταξίδι Μαρινέλλα της καρδιάς μας».

Νάνα Μούσχουρη: Δεν θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας

Με ένα απόσπασμα από την παρουσία τους σε εκπομπή του BBC αποχαιρέτησε η Νάνα Μούσχουρη τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο. «Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας», γράφει και προσθέτει: «Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα». «Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα», γράφει. Στην ανάρτηση εμφανίζονται φωτογραφίες τους ενώ ακούγονται να τραγουδούν το «Μινόρε της Αυγής» στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri» με καλεσμένη την Μαρινέλλα τον Μάιο του 1971.

Γλυκερία: Το φως σου θα μας οδηγεί πάντα, σ’αγαπώ

Το δικό της αντίο είπε και η Γλυκερία στη Μαρινέλλα: «Ένα αντίο… Στη γυναίκα που άνοιξε δρόμους, την πρωτοπόρο, τη μεγάλη τραγουδίστρια που μας έκανε να ονειρευόμαστε. Μια καλλιτέχνιδα τελειομανής, με πάθος και αφοσίωση σε κάθε της ερμηνεία.

Η πορεία της, από τη σπουδαία συνεργασία της με τον Καζαντζίδη μέχρι τα μοναδικά της σεγόντα και τις μεγάλες ερμηνείες άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μαρινέλλα μου σε ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σου και για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε στη σκηνή. Από σένα πήραμε όλοι κάτι — από το ταλέντο, την εμπειρία, την αλήθεια.Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως σου θα μας οδηγεί πάντα. Σ αγαπώ!».

Άκληστις Πρωτοψάλτη: Η απουσία σου κάνει κρότο

Με λόγια αγάπης και βαθιάς εκτίμησης λέει το δικό της αντίο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στη Μαρινέλλα. «Η αιώνια φωνή, Η Μοναδική, Η φίλη, Η γυναίκα που σημάδεψε τη γενιά μου με το ταλέντο και το μπρίο της, Η γυναίκα με τσαγανό ….και απύθμενο χιούμορ / αυθεντική, Η ανάσα με φωνή κρύσταλλο, Πάντα με χαμόγελο και συμβουλές… Η «μάνα»

Τώρα θ αλλάξεις ουρανό μα! Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΡΟΤΟ εδώ και πολύ καιρό. Καλό ταξίδι ευαίσθητη μου ύπαρξη… ησύχασες

Θα ζεις στις καρδιές μας για πάντα. Βαρύς ο Μάρτιος ….γεμάτος αναμνήσεις

ΥΓ: Οι δύο τελευταίες φωτογραφίες από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004… Τι εποχή τι παρέες, τι χαμόγελα…».

Ελευθερία Αρβανιτάκη: Μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από το προσωπικό της αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, στις οποίες εμφανίζεται μεταξύ άλλων τραγουδιστών η Μαρινέλλα, η Άννα Βίσση, η Χάρις Αλεξίου και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της τραγουδίστριας έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Μια σπουδαία φωνή, μια ακούραστη ερμηνεύτρια, μια εμβληματική τραγουδίστρια που αγαπήθηκε και κέρδισε τον σεβασμό και των θαυμασμό όλων μας, μια εξαιρετική συνάδελφος σήμερα έφυγε απ’ τη ζωή. Είναι μια στενάχωρη μέρα, ένα μουντό Σαββατόβραδο όπως και η διάθεση όλων μας. Θα ζει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της και τις μεγάλες ερμηνείες της. Καλό ταξίδι Μαρινέλλα μας. Υγ: διάλεξα αυτές τις φωτογραφίες από το προσωπικό μου αρχείο από τις πρόβες για την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Η Μαρινέλλα, η Χαρούλα, η Δήμητρα, η Άλκηστη, η Άννα αλλά κι ο αξέχαστος Διονύσης, ο Γιάννης, ο Σάκης, ο Μιχάλης. Ήθελα κάτι πιο προσωπικό να μοιραστώ σήμερα».

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Τεράστιο κεφάλαιο της σύγχρονης μουσικής

«Τι να πρωτοπεί κανείς για τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη δύσκολη τούτη ώρα του αποχαιρετισμού;», γράφει μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και προσθέτει ότι «Νιώθω ευγνωμοσύνη που τη γνώρισα και κρατώ στην καρδιά μου όλες τις στιγμές».

Κώστας Μακεδόνας : Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου

Ο Κώστας Μακεδόνας είπε το δικό του αντίο στη Μαρινέλλα, γράφοντας: «Δασκάλα μου και φίλη μου αγαπημένη σ´ ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου. Μόνο ωραία έχω να θυμάμαι από σένα».

Δημήτρης Μπάσης : Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή

Ο Δημήτρης Μπάσης στάθηκε στην πορεία της μεγάλης τραγουδίστριας, τονίζοντας ότι αποτέλεσε ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σήμερα η μουσική μας έγινε πιο φτωχή. Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η δύναμη και το συναίσθημα με τα οποία ερμήνευε τα τραγούδια της, την έκαναν να είναι ξεχωριστή και μοναδική στο είδος της. Είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω από κοντά και να συνεργαστώ μαζί της. Κρατώ τη γενναιοδωρία της, το πάθος της για το τραγούδι και το μοναδικό της βλέμμα όταν ερμήνευε — σαν να ζούσε την κάθε λέξη. Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας χάρισες. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Γιάννης Κότσιρας: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό

Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους. «Καλό σου ταξίδι υπέροχη κυρία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ουρανό. Σ’ ευχαριστούμε για όλα» έγραψε.

Χρήστος Μάστορας: Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας

Ο Χρήστος Μάστορας θέλησε να πει το δικό του αντίο: «Η Μαρινέλλα άλλαξε το μουσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι όταν έσκασε σαν κομήτης στην ελληνική μουσική σκηνή. Η επανάσταση μιας παντελονάτης γυναίκας που ύψωσε ανάστημα σε μια συντηρητική τότε κοινωνία ήταν απαραίτητη αλλά όχι δεδομένη. Μαρινέλλα σε ευχαριστούμε που άλλαξες τον κόσμο μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Με τη φωνή σου για σημαία αλλά και το τσαγανό σου απελευθέρωσες και ένωσες τις ψυχές όλων μας».

Σταμάτης Κραουνάκης: Αντίο Κυρία Μαρινέλλα

Με μία κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε σε δημοσίευση που έκανε στον λογαριασμό του στο Facebook: «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα».

Στέφανος Κορκολής: Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας

Με τη σειρά του ο Στέφανος Κορκολής αποχαιρέτισε τη Μαρινέλλα σημειώνοντας: «Θα σε θυμάμαι και θα σε αγαπώ για πάντα. Σπουδαία Μαρινέλλα όλων μας!».

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος με μία ανάρτηση στο Instagram έγραψε για την απώλεια της ερμηνεύτριας: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ… καλό ταξίδι, σ’ ευχαριστώ».

Η Panik Records, από την οποία είχε κυκλοφορήσει η ζωντανή ηχογράφηση της Μαρινέλλας στο «Ξύπνα Γληγόρη» σε σύνθεση του Γιώργου Θεοφάνους, δημοσίευσε φωτογραφία της στα social media γράφοντας: «Μαρινέλλα 1938 – 2026. Αντίο στη σπουδαία Κυρία του ελληνικού τραγουδιού».