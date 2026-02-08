MENOY

Αντέδρασε ο Στράτος Τζώρτζογλου on camera: “Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα”

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του με την παράσταση «Βροχή τα βέλη».

«Αυτό που με κάνει να αισθάνομαι αμήχανα στις πρεμιέρες μου είναι όταν βρίσκεται στο κοινό η Μαρία Γεωργιάδου», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, στη συνέχεια, αντέδρασε on camera, όταν του είπαν για το χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα: «Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα, η αγάπη δεν σταματάει ποτέ, λατρεύει και προσέχει ο ένας τον άλλον.

Δύο γυναίκες αγάπησα στη ζωή μου, τη Μαρία και τη Σοφία. Η Σοφία δεν ήρθε σήμερα γιατί σχολάει αργά. Η Σοφία έχει αλλάξει σπίτι από τον Σεπτέμβριο».

