Αντέδρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τις αναφορές του Στράτου Τζώρτζογλου: “Αυτά είναι αηδίες, ούτε να τα συζητάτε δεν πρέπει”

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τη Μαρία Κοκολάκη έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για το μακελειό στα Βορίζια, αλλά και για την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου, ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.

«Έχω πει ότι μετά τα 70 θα ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Δεν θα σταματήσω το θέατρο, αλλά τα συνδικαλιστικά και τα βουλευτικά», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε επίσης: «Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη στα Βορίζια. Να ζούμε σε αυτό τον αιώνα και οι Κρητικοί να έχουν όπλα και να κάνουν αυτά τα πράγματα, τα εντελώς απάνθρωπα, δεν ξέρω… Θα βάλουν ποτέ μυαλό; Εύχομαι να βάλουν».

Για την ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου, ο Σπύρος Μπιμπίλας αντέδρασε: «Τώρα, αυτά είναι αηδίες, ούτε να τα συζητάτε δεν πρέπει. Όλη η γη είναι ένα μεγάλο κρεβάτι! Τι πάει να πει μεγάλο κρεβάτι; Τι αηδίες είναι αυτές;».

