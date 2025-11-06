Ανδρέας Μικρούτσικος: Πέρασε, μου έριξε ένα βρισίδι και μου έκοψε την καλημέρα για έξι μήνες

Μια ιστορία από τα καλλιστεία του ΑΝΤ1 θέλησε να μοιραστεί ο Ανδρέας Μικρούτσικος, το πρωινό της Πέμπτης, με την παρέα της Φαίης Σκορδά όπως είδαμε στο Buongiorno του Μεγάλου Καναλιού.

“Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το ’90 τόσο, κινούμαι από το MEGA στον ΑΝΤ1. Είθισται στον ΑΝΤ1 εκείνη την εποχή, που έκανε τα καλλιστεία και ήταν κεντρικό του γεγονός, αυτό που γινόταν από το ψυχαγωγικό μεταγραφή να είναι στην επιτροπή που θα κρίνει ποια θα είναι Μις Ελλάς και τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια, όταν μου το είπαν” περιέγραψε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

“Πάω, μας λένε τι θα κάνουμε, βγαίνουν τα κορίτσια, εμφάνιση πρώτη, δεύτερη, τρίτη και έρχεται η έρωτα της ερώτησης. Εκεί μας είχαν δώσει μια ερώτηση στην κάθε κοπέλα και είχε μάθει μια απάντηση. Για να είναι όμως λογικοφανές υπήρχε μια γυάλα, έβαζες το χέρι σου, έπαιρνες μια ερώτηση και ο καθένας από μας στην επιτροπή θα τράβαγε έναν κλήρο αλλά είχε μια ερώτηση από πριν γιατί αντιστοιχούσε σε μια κοπέλα που είχε μια απάντηση”.

“Της είπα διαφορετική ερώτηση, με κοιτάει, τεντώνει τα μάτια και αρχίζει να μου απαντάει μουδιασμένα. Μου έκοψε για έξι μήνες ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού την καλημέρα. Πέρασε, μου έριξε ένα βρισίδι και έφυγε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα της εκπομπής της Φαόης Σκορδά στο MEGA.