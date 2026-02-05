MENOY

Ανδρέας Μικρούτσικος για τη σύλληψή του: Με βασάνιζαν το βράδυ και σφύριζα για να με ακούσει ο αδερφός μου

Για τη σύλληψή του στα χρόνια της Δικτατορίας μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, εξηγώντας πως τον βασάνιζαν και για να δείξει στον αδερφό του πως ήταν καλά, σφύριζε μέσα από το κελί του.

Ο παρουσιαστής, με αφορμή μία συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno η Μαρίζα Κωχ την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε σε όσα πέρασε και τόνισε πως σφύριζε τραγούδι της ερμηνεύτριας στον Θάνο Μικρούτσικο για να τον ακούσει.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε για τη σύλληψή του: «Να φανταστείτε, εκείνη την εποχή συνέλαβαν και τον Θάνο κι εμένα στην Ασφάλεια. Και εγώ -μη πω μεγάλες κουβέντες – με βασάνιζαν το βράδυ και όταν βγήκα για να πω ότι αντέχω, σφύριζα. Ήταν ένα μικρό κελί, είχε ένα παραθυράκι. Και σφύριζα, πιστεύοντας ότι θα μ’ ακούσει ο αδερφός μου, ένα τραγούδι της Μαρίζας για να του δώσω σύνθημα ότι κρατάω καλά».

Έπειτα, ο γνωστός παρουσιαστής έκανε ένα σχόλιο για την πορεία της Μαρίζας Κωχ: «Ήταν το δημοτικό τραγούδι σε ροκ εκτέλεση. Καταπληκτική. Θυμάμαι έκανε ένα μαγαζί και είπε “όχι τραπέζια” και ήταν ορθάδικο. Την εποχή που κανείς δεν μπορούσε να το διανοηθεί», δήλωσε.

