Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το τένις για μένα είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας

THESTIVAL TEAM

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Buongiorno” και τη Νάσια Μανέντη, όπου μίλησε για την αγάπη του για το τένις.

«Το τένις για μένα είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είπε στη συνέχεια: «Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πως αθλητές σαν τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη θα αργήσουμε να ξαναδούμε στη χώρα μας.

Θα ήθελα να φέρω την καλύτερη θέση που μπορώ στο τένις, στο ηλικιακό πλαίσιο στο οποίο θα διαγωνιστώ. Θέλω ο γιος μου να κάνει όποιο άθλημα τον κάνει χαρούμενο, αρκεί… να είναι το τένις! Δέχομαι σχόλια στο Τικ Τοκ από άτομα που νομίζουν πως είναι προπονητές, αλλά σίγουρα δεν έχουν πιάσει ούτε μυγοσκοτώστρα.

Η πίεση που βιώνουν οι αθλητές του τένις είναι τρομακτικού βεληνεκούς. Μου έχει τύχει κι εμένα να τσακωθώ με τον πατέρα μου όταν έπαιζα τένις. Το τένις είναι ένα άθλημα στο οποίο μπορείς να εξελίσσεσαι συνέχεια».

Αλέξανδρος Κοψιάλης

