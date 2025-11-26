Αλέξανδρος Κοψιάλης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του – “Επέλεξα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, στο δημόσιο θα γινόταν πανικός”

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, δίπλα στη μητέρα του.

Ο γνωστός influencer όπως ενημέρωσε, συνόδευσε τη μητέρα του μετά από ατύχημα που είχε σε μάθημα Pilates σπάζοντας το χέρι της.

«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου πριν λίγο τσακώθηκε με ένα κρεβάτι Pilates και έσπασε το αριστερό της χέρι», έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

«Επέλεξα ιδιωτικό ιατρικό κέντρο διότι στο δημόσιο θεωρώ πως θα γινόταν πανικός από κόσμο. Υγεία πάνω από όλα θα ευχηθώ. Μακάρι όλος ο κόσμος να είχε μόνο τέτοιο πρόβλημα υγείας», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στη φωτογραφία με τη μητέρα του να βρίσκεται στον διάδρομο του νοσοκομείου.