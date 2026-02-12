MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει

|
THESTIVAL TEAM

Για την προσωπική της ζωή και το γεγονός πως διατηρεί άριστες σχέσεις με πρώην συντρόφους της, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο είναι και πάλι μόνη, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα.

Ειδικότερα, αναφερόμενη και στη μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε στα μαλλιά λόγω του νέου της ρόλου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξομολογήθηκε αρχικά πως “δεν έχω σύντροφο. Αλλά έτσι κι αλλιώς κανένας σύντροφος μου δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση μου για όποια καλλιτεχνική μου επιλογή”.

“Κάνω μια τελείως διαφορετική εργασία, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Μπαίνω στις ζωές κάποιων άλλων προσώπων και η εξωτερική αλλαγή είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να μου συμβεί”.

Σκέφτομαι ότι είσαι από τις ελάχιστες γυναίκες που γνωρίζω οι οποίες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην τους, συντρόφους ή συζύγους.

Μα, ναι, φυσικά. Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει. Ίσως έχει μετατοπιστεί, έχει πάει κάπου αλλού, αλλά εγώ πάντα κρατάω τα καλά από μια σχέση.

Πως τα καταφέρνεις; Χρειάζεται κάποιου είδους ταλέντο.

Τέτοιο ταλέντο πρέπει να έχουν και οι πρώην σύντροφοι μου. Αυτό σημαίνει πραγματικός πολιτισμός στις σχέσεις. Η διαχείριση πρέπει να υπάρξει και από τις δυο πλευρές, δεν μπορεί να είναι μονομερής.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει σπίτια και οχήματα – Παρακολουθούσαν τα θύματά τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 δευτερόλεπτα πριν

Ανδρουλάκης: Η εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι απλώς συντελεστής παραγωγής – Είναι ζήτημα Δημοκρατίας

ΓΥΝΑΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λιπαρά μαλλιά και λούσιμο: Τι κάνουμε λάθος, σύμφωνα με κομμωτή

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Καναδάς: Μια 18χρονη τρανς γυναίκα φέρεται να διέπραξε το μακελειό στο Τάμπλερ Ριτζ – Αναθεωρήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων 