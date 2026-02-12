Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει

Για την προσωπική της ζωή και το γεγονός πως διατηρεί άριστες σχέσεις με πρώην συντρόφους της, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο είναι και πάλι μόνη, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα.

Ειδικότερα, αναφερόμενη και στη μεγάλη αλλαγή που πραγματοποίησε στα μαλλιά λόγω του νέου της ρόλου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξομολογήθηκε αρχικά πως “δεν έχω σύντροφο. Αλλά έτσι κι αλλιώς κανένας σύντροφος μου δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση μου για όποια καλλιτεχνική μου επιλογή”.

“Κάνω μια τελείως διαφορετική εργασία, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Μπαίνω στις ζωές κάποιων άλλων προσώπων και η εξωτερική αλλαγή είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να μου συμβεί”.

Σκέφτομαι ότι είσαι από τις ελάχιστες γυναίκες που γνωρίζω οι οποίες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τους πρώην τους, συντρόφους ή συζύγους.

Μα, ναι, φυσικά. Όταν μια αγάπη υπήρξε κάποτε, δεν μπορεί να έχει φύγει. Ίσως έχει μετατοπιστεί, έχει πάει κάπου αλλού, αλλά εγώ πάντα κρατάω τα καλά από μια σχέση.

Πως τα καταφέρνεις; Χρειάζεται κάποιου είδους ταλέντο.

Τέτοιο ταλέντο πρέπει να έχουν και οι πρώην σύντροφοι μου. Αυτό σημαίνει πραγματικός πολιτισμός στις σχέσεις. Η διαχείριση πρέπει να υπάρξει και από τις δυο πλευρές, δεν μπορεί να είναι μονομερής.