LIFESTYLE

Akylas: Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα

|
THESTIVAL TEAM

Ο τραγουδιστής Akylas, που διεκδικεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, βρέθηκε καλεσμένος στην ΕΡΤ και στη μουσική εκπομπή για τον εθνικό τελικό, δίνοντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο νεαρός τραγουδιστής, Akylas, που διαγωνίζεται στους ημιτελικούς με το τραγούδι Ferto, μίλησε για την οικογένειά του, περιγράφοντας και την πρώτη αντίδραση της μητέρας του, όταν άκουσε το κομμάτι του.

«Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει, Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε: Τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο ferto, ferto, θα λες;».

Αναφερόμενος στην μητέρα του, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως τον κάλεσε στο τηλέφωνο λέγοντας πως έκλαιγε για δύο ημέρες.

«Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε το τηλέφωνο και μου είπε: Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες. Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά», είπε ο Akylas.

Για την εμπειρία του ως μουσικός του δρόμου είπε: «Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στο δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο, περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι», είπε ο Akylas καλεσμένος στην ΕΡΤ.

Akylas

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

