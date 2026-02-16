Akylas: Η συγκινητική στιγμή που η μητέρα του ανεβαίνει στη σκηνή – Δείτε βίντεο

Ο Ακύλας ήταν ο μεγάλος νικητής του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) στην “Πειραιώς 260”, και είναι αυτός που θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στον 70ό διαγωνισμό στη Βιέννη.

Η κάμερα της εκπομπής “Νωρίς Νωρίς” και ο δημοσιογράφος, Θάνος Ντι-Βίτα, εντόπισαν στο backstage τη μητέρα του τραγουδιστή, την κυρία Ξένια, η οποία ταξίδεψε από τις Σέρρες μαζί με την κόρη της για να στηρίξει από κοντά τον γιο της στη σημαντική του αυτή βραδιά.

Μάλιστα, ο Ακύλας ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, όπου αγκαλιάστηκαν ζεστά προκαλώντας συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκομένους και τους τηλεθεατές της ΕΡΤ. Άλλωστε, το τραγούδι του με τίτλο Ferto είναι αφιερωμένο και γραμμένο για εκείνη.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, τι να πω; Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον στήριξε. Σας αγαπώ όλους πολύ για την αγάπη που δώσατε στο παιδί μου και καλή επιτυχία να έχει ο Ακύλας μου», δήλωσε φορτισμένη η κυρία Ξένια στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Από την πλευρά του ο νεαρός τραγουδιστής παραδέχθηκε πως θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το… φέρει στην Ελλάδα.

«Δεν το ‘χω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αύριο θα πιώ τον καφέ μου και θα μπορέσω να ηρεμήσω. Δεν θα μπορούσα να μην αφιερώσω τη νίκη μου στους συνεργάτες μου, στη μητέρα μου, στην οικογένειά μου, στην ΕΡΤ, στον Φωκά και σε όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου όλον αυτόν τον καιρό», τόνισε ο Ακύλας.