Αγγελική Ηλιάδη: Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη καταθέτει μήνυση και αγωγή κατά της τραγουδίστριας

Σε μήνυση και αγωγή κατά της Αγγελικής Ηλιάδη προχωράει η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, μετά την κυκλοφορία της συνέντευξης που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην Ελίνα Παπίλα.

«Μίλησα χθες με την αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη.

Κι ενώ πριν δει την ολοκληρωμένη συνέντευξη υπήρχαν πιθανότητες να μην προχωρήσει σε μήνυση, μετά τη συνέντευξη, χθες, αργά το βράδυ μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες διότι θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της…

Θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα γίνει μήνυση και στην εκπομπή», είπε η δικηγόρος της Λίτσας Λαζαρίδη στην εκπομπή Buongiorno.