Ξεκινούν σήμερα τα μαθήματα στις Σχολές Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης – Συνεχίζονται οι εγγραφές

Με νέα τμήματα Hip Hop και Παραδοσιακών Χορών, αλλά και ένα διευρυμένο πρόγραμμα μαθημάτων για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ξεκινά η εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027 στις Σχολές Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα μαθήματα αρχίζουν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και τη νέα εκπαιδευτική περίοδο το πρόγραμμα σπουδών της, προσφέροντας ολοκληρωμένη κατάρτιση σε όσες και όσους επιλέγουν τον χορό ως επαγγελματική κατεύθυνση.

Παράλληλα, η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού υποδέχεται τη νέα χρονιά με πρόγραμμα που απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα εμπειρίας.

Τη φετινή περίοδο προστίθενται νέα τμήματα Hip Hop για παιδιά και εφήβους, καθώς και Παραδοσιακών Χορών για παιδιά και ενήλικες. Για τους ενήλικες στα τμήματα Παραδοσιακών Χορών προβλέπονται τόσο πρωινές όσο και απογευματινές ώρες μαθημάτων.

Για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027 λειτουργούν τμήματα:

• Μουσικοκινητικής Αγωγής

• Κλασικού Χορού – Μπαλέτου

• Φυτωρίου

• Προκατάρτισης

• Σύγχρονου Χορού

• Σύγχρονου Χορού για εφήβους

• Σύγχρονου Χορού για αρχάριους και προχωρημένους 15+

• Hip Hop για παιδιά και εφήβους

• Παραδοσιακών Χορών για παιδιά και ενήλικες

Τα μαθήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής πραγματοποιούνται στους χώρους:

Μ. Μπότσαρη 78

Τηλ.: 2310 888716

Μ. Κατράκη 4, Τριανδρία

Τηλ.: 2310 905360

E-mail: danceschoolthes@gmail.com

Έναρξη μαθημάτων: 15 Σεπτεμβρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης:

https://thessaloniki.gr/ilektronikieggrafi/