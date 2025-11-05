Βορίζια: “Λεβεντιά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο, είναι να κρατάς την ψυχή σου” – Συγκινεί ο ιερέας που κήδευσε την Ευαγγελία

Βαρύ κλίμα επικρατεί στα Βορίζια Ηρακλείου μετά τις κηδείες του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσαν νεκροί στο μακελειό το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Από την πλευρά του, ο ιερέας που κήδεψε την 56χρονη, το μεσημέρι της Τρίτης στον Αλικιανό Χανίων, κάλεσε σε ψυχραιμία, συγχώρεση και ενότητα, ζητώντας να μπει τέλος στον κύκλο του αίματος.

Όπως είπε ο πατέρας Εμμανουήλ, μιλώντας στο «Kontra»: «Τούτη την ώρα στεκόμαστε μπροστά σε ένα φέρετρο που δεν έπρεπε να υπάρχει. Μια νέα γυναίκα, μια μάνα φεύγει με τρόπο βίαιο και άδικο. Ο λόγος; Ένα ανθρώπινο πάθος που δε λέει να σβήσει και να σταματήσει στον τόπο μας».

«Όσο τραγικό είναι να οπλίζει ο άνθρωπος το χέρι εναντίον του αδελφού του, τόσο ανόητο είναι να πιστεύουμε ότι με αίμα θα έχουμε δικαίωση, ενώ στην πραγματικότητα το αίμα ποτίζει τη γη και φέρνει δάκρυα», συνέχισε ο ιερωμένος.

«Κανένα μίσος δεν γιατρεύεται με περισσότερο μίσος, καμία διαφορά δεν λύνεται με τα όπλα. Τα όπλα δεν τα έχουμε για τους αδελφούς μας. Τα όπλα τα ευλογεί η εκκλησία μόνο όταν επιβουλεύεται η ελευθερία και ηακεραιότητα της πατρίδας. Τέτοια γεγονότα δεν πληγώνουν μόνο τις οικογένεια, ντροπιάζουν την Κρήτη μας. Η Κρήτη δεν είναι νησί εκδίκησης αλλά νησί τιμής φιλότιμου λεβεντιάς και φιλοξενίας», σημείωσε.

Όπως τόνισε ο πατέρας Εμμανουήλ: «Παλικαριά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο, είναι να κρατάς την ψυχή σου όρθια μέσα στον πόνο, ακόμα και την αδικία. Να έχεις δύναμη να συγχωρείς, να κάνεις πίσω, να σταματάς το κακό πριν απλωθεί».

«Η Εκκλησία μας σήμερα πονά, θρηνεί και προσεύχεται. Ζητά από όλους: ας σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας, ας γίνει ο πόνος αφορμή για καταλλαγή, συγχώρεση και ειρήνη. Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλάει, ο τόπος μαυρίζει», συμπλήρωσε.