Βόλος: Προσωρινά κλειστό σχολικό γυμναστήριο μετά από κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή

Η διάγνωση ιογενούς μηνιγγίτιδας σε μαθητή δημοτικού στον Βόλο ενεργοποίησε άμεσα τους υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, με προτεραιότητα την πρόληψη και την αποφυγή ανησυχίας στην σχολική κοινότητα. Το παιδί, που το Σάββατο συμμετείχε σε προπόνηση αθλητικού συλλόγου σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος, αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, από την πρώτη στιγμή οι γονείς ενημέρωσαν το σχολείο, τον αθλητικό σύλλογο και τη διοίκηση του Λυκείου στο οποίο ανήκει το γυμναστήριο που χρησιμοποιείται από ομάδες και συλλόγους της πόλης. Η ενημέρωση διαβιβάστηκε άμεσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποφάσισε το προσωρινό κλείσιμο του γυμναστηρίου και την απολύμανση του χώρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ο χώρος αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υγιεινής.

Πηγές από τον χώρο της υγείας επισημαίνουν ότι η ιογενής μηνιγγίτιδα, σε αντίθεση με τη βακτηριακή μορφή, συνήθως εμφανίζει ηπιότερη κλινική εικόνα και καλή πρόγνωση, κάτι που επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του μαθητή, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι σε τέτοια περιστατικά κρίσιμη είναι η έγκαιρη διάγνωση, η παρακολούθηση των στενών επαφών και η ψύχραιμη ενημέρωση, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ανησυχία.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την σημασία της άμεσης ανταπόκρισης και της συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ γονέων, σχολικών μονάδων και υγειονομικών αρχών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρους με αυξημένη συνάθροιση παιδιών και εφήβων. Στην παρούσα φάση δεν έχει αναφερθεί άλλο κρούσμα που να συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.