MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βόλος: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τραυματίστηκε 41χρονη που έπεσε στα μπάζα

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόλο, όταν 41χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος μετά από κατάρρευση μπαλκονιού στο σπίτι όπου διαμένει.

Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε ένα παλιό διώροφο κτίριο όπου κατοικούν δύο αδελφές. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει μέσω της εξωτερικής σκάλας προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα σε μπάζα.

Παρά την πτώση, η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει ελαφρές κακώσεις και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικές εξετάσεις.

Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Βλασφημία να δέχεσαι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μπίστης: Έφυγα από… συνήθεια από τη Νέα Αριστερά – Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να κοντράρει τον Μητσοτάκη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Θα συμμετάσχουμε στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση βελονισμού στο Θεαγένειο για την ανακούφιση από τις παρενέργειες των θεραπειών των ασθενών με καρκίνο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Κατερίνη: “Ήθελαν πραγματικά να με σκοτώσουν” λέει ο 54χρονος που δέχτηκε επίθεση από ληστές σε βενζινάδικο