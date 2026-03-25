MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βόλος: “Φώναζαν βοήθεια, ακούστηκαν εκρήξεις”- Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αγία Παρασκευή

|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αγία Παρασκευή στον Βόλο, όπου το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι τους μια 66χρονη γυναίκα και η 88χρονη μητέρα της, ενώ ο 39χρονος γιός της πρώτης φέρει πολλαπλά εγκαύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά και αυτό οφείλεται σε σόμπα στην οποία ακούμπησαν τα σκεπάσματα των καναπέδων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Ο 39χρονος γιος της 66χρονης προσπάθησε να βγάλει από το σπίτι τις δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σαλόνι και έβλεπαν τηλεόραση, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με βαριά εγκαύματα.

Η Πυροσβεστική ερευνά το σπίτι για να διαπιστώσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Βόλος Έκρηξη Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνελήφθη 61χρονος στην Αρτέμιδα για όπλα και ναρκωτικά

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Δημήτρης Αλεξανδρής: Σκέφτομαι πολύ συχνά να γίνω ταξιτζής ή να δουλεύω σε φορτηγό

ΕΘΝΙΚΑ 10 ώρες πριν

25η Μαρτίου: Συγκίνηση στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο και φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός “συνεχίζει να πλήττει το Ιράν και τον Λίβανο”, ανεξάρτητα από τυχόν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για 25η Μαρτίου: Εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Διαφωτισμού, της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της αντίστασης στην τυραννία

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Σε πτώση η δημοτικότητα του Τραμπ στις ΗΠΑ, μόλις το 36% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του