Βόλος: “Φώναζαν βοήθεια, ακούστηκαν εκρήξεις”- Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αγία Παρασκευή

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Αγία Παρασκευή στον Βόλο, όπου το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι τους μια 66χρονη γυναίκα και η 88χρονη μητέρα της, ενώ ο 39χρονος γιός της πρώτης φέρει πολλαπλά εγκαύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά και αυτό οφείλεται σε σόμπα στην οποία ακούμπησαν τα σκεπάσματα των καναπέδων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Ο 39χρονος γιος της 66χρονης προσπάθησε να βγάλει από το σπίτι τις δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σαλόνι και έβλεπαν τηλεόραση, αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με βαριά εγκαύματα.

Η Πυροσβεστική ερευνά το σπίτι για να διαπιστώσει τα αίτια της πυρκαγιάς.