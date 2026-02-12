Βόλος: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μαθητή Λυκείου – Στο χειρουργείο ο ανήλικος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στον Αλμυρό, όταν ένας ανήλικος μαθητής του Λυκείου δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από αδέσποτο σκύλο, την ώρα που περπατούσε ανυποψίαστος στον δρόμο. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το χρόνιο και οξυμένο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί κινούνταν πεζό σε σημείο της πόλης, χωρίς να υπάρχει καμία πρόκληση, όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση. Το τετράποδο φέρεται να όρμησε πάνω του με μανία, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ανήλικος βρέθηκε αβοήθητος, προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό του, ενώ φώναζε σπαρακτικά για βοήθεια. Οι κραυγές του αναστάτωσαν τη γειτονιά, με περαστικούς και κατοίκους να σπεύδουν έντρομοι στο σημείο για να απομακρύνουν το ζώο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικές. Το παιδί αιμορραγούσε από το πρόσωπο, έχοντας δεχθεί δαγκωματιές στα χείλη και στην περιοχή του ενός ματιού. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας, βλέποντας την έκταση των τραυμάτων, προχώρησαν στις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο έκριναν πως η κατάσταση απαιτούσε εξειδικευμένη νοσοκομειακή αντιμετώπιση. Έτσι, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείου του Βόλου όπου σήμανε συναγερμός. Όπως αναφέρουν πηγές, το ιατρικό προσωπικό «πάγωσε» αντικρίζοντας τις κακώσεις στο πρόσωπο του παιδιού, το οποίο οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο, για να γίνει αποκατάσταση των τραυμάτων και να τοποθετηθούν ράμματα στα σημεία των δαγκωμάτων. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο για παρακολούθηση.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στον Αλμυρό. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κάνοντας λόγο για αγέλες που κυκλοφορούν σε κεντρικά σημεία και κοντά σε σχολεία.

Σημειώνεται πως έχει υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα των αδεσπότων, καθώς κατά καιρούς έχουν υποβληθεί μηνύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, που δεν μπορεί να παραμένουν εκτεθειμένα σε τέτοιους κινδύνους.

Το χθεσινό πάντως περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Τον Ιανουάριο ακόμη ένα άτομο είχε βρεθεί αντιμέτωπο με την επιθετικότητα αδέσποτου σκύλου, πάλι σε κεντρικό δρόμο του Αλμυρού. Θύμα ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από σκύλο που τον δάγκωσε στο πόδι.

Ο ηλικιωμένος κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα χάρη στην ψυχραιμία του. Κρατώντας μια ομπρέλα, την χρησιμοποίησε για να κρατήσει σε απόσταση το ζώο και να αποτρέψει νέα επίθεση. Ευτυχώς τα τραύματά του δεν αποδείχθηκαν σοβαρά. Αμέσως μετά το περιστατικό, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε κοντινό φαρμακείο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Εκεί οι γιατροί του χορήγησαν αντιτετανικό ορό και προληπτική αντιβιοτική αγωγή, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις δαγκώματος, που δεν προκαλεί σοβαρό τραύμα.

