Βιολάντα: Προσπάθεια επαναλειτουργίας γραμμών παραγωγής ενώ παραμένει ο κλοιός αβεβαιότητας

Ακριβώς μια εβδομάδα μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες, οι γραμμές παραγωγής παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς -με την εταιρεία να δεσμεύεται ότι θα καλύψει τους μισθούς των ανθρώπων της- ενώ γίνεται προσπάθεια να μπουν σταδιακά σε λειτουργία τα άλλα δύο εργοστάσια της εταιρείας σε Λάρισα και Τρίκαλα.

Το πένθος είναι ακόμα βαρύ για την τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους στην παραγωγή της Βιολάντα ενώ οι εξελίξεις έχουν θορυβήσει το σύνολο των απασχολούμενων του κλάδου τροφίμων που έχει εξαγγείλει κινητοποιήσεις για αύριο Τρίτη (3.2.2026). Την ίδια στιγμή η επανεκκίνηση της δραστηριότητας είναι ζωτικής σημασίας για όσους εργάζονται στην μπισκοτοβιομηχανία. Θα πρέπει όμως να γίνει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η διοίκηση της Βιολάντα φέρεται να κάλεσε εργαζομένους για εργασίες καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στα Τρίκαλα, δίπλα στο σημείο της έκρηξης, με αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες να υπάρξει παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ώστε να ελεγχθεί αν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Είναι σαφές ότι η επαναλειτουργία των εργοστασίων είναι σημαντική για μερικές εκατοντάδες εργαζόμενους που αγωνιούν για το μέλλον μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Η Βιολάντα διαθέτει επίσης ένα δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα, στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) και ένα τρίτο, αυτό της Vitafree, στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας. Πρόκειται για δύο καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότου που δεν λειτούργησαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω του πένθους που κηρύχθηκε από την εταιρεία. Πλέον κάποιες γραμμές επιχειρείται να μπουν σταδιακά σε λειτουργία.

Στο σημείο που έγινε η έκρηξη οι έρευνες συνεχίζονται, οπότε ο χώρος είναι αποκλεισμένος και υπό τον έλεγχο των κλιμακίων που εξετάζουν τις εγκαταστάσεις για τη διαρροή προπανίου. Εξάλλου υπάρχει ακόμη κίνδυνος για έκρηξη, γεγονός που οδήγησε την περασμένη εβδομάδα σε προσωρινή διακοπή των ερευνών.

Στην Βιολάντα απασχολούνται περίπου 250 εργαζόμενοι αλλά είναι πολλοί περισσότεροι οι έμμεσα απασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας, από την παραγωγή, τις μεταφορές και τις προμήθειες μέχρι τις πωλήσεις και τις άλλες υπηρεσίες. Όλοι προσβλέπουν στην επιστροφή της επιχείρησης στην κανονικότητα για να μην κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία πάντως θα αργήσει να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία αλλά κι αυτό να μπορούσε να συμβεί έχει ήδη υποστεί σημαντικό πλήγμα στη φήμη και τις πωλήσεις της καθώς οι καταναλωτές την αποδοκιμάζουν μέσω των αγοραστικών τους επιλογών, χωρίς να λείπουν και ακραίες συμπεριφορές. Επίσης, κανείς δεν μπορεί στην παρούσα συγκυρία να εγγυηθεί ομαλή επιχειρησιακή συνέχεια, μετά το τραγικό συμβάν, του οποίου οι συνέπειες δεν έχουν καταγραφεί πλήρως. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να αποδοθούν ευθύνες, να αποκατασταθούν οι ζημιές -υλικές και άυλες- και να αναδιοργανωθεί η δομή της εταιρείας, με ηγεσία ικανή να εμπνεύσει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και αισιοδοξία. Σχετική εγγύηση προφανώς δεν μπορεί να παρέχει σήμερα η διοίκηση των ιδιοκτητών, Κωνσταντίνου και Στέφανου Τζιωρτζιωτη. Παρά την καλή φήμη που είχαν μέχρι το τραγικό συμβάν της περασμένης Δευτέρας οι μαρτυρίες και οι έρευνες φέρνουν στο φως νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα εγκληματικά κενά στα μέτρα ασφαλείας στην μπισκοτοβιομηχανία.

Ας σημειωθεί ότι το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα έχει θορυβήσει το σύνολο των εργαζομένων στην βιομηχανία τροφίμων αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Οι μεν σχεδιάζουν κινητοποιήσεις για αύριο Τρίτη και οι δε εντείνουν τους ελέγχους σε εγκαταστάσεις και συστήματα ασφαλείας.