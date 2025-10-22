MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βικτόρια Χίσλοπ: Ντρέπομαι ως Βρετανίδα για το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών, ήταν ασέβεια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το δείπνο που οργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Βρετανικό Μουσείο και συγκεκριμένα στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, σχολίασε η  βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, Βικτόρια Χίσλοπ μιλώντας το βράδυ της Τρίτη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή του Βασίλη Κουφόπουλου, εκφράζοντας τον θυμό της για το γεγονός.

«Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Δεν έχουν σεβασμό για τα Γλυπτά» είπε η κυρία Χίσλοπ επισημαίνοντας ότι ήταν ασέβεια αυτό που έγινε. «Ντρέπομαι που είμαι Βρετανίδα όταν κάνουν κάτι χωρίς να σκεφτούν» είπε.

Όπως υποστήριξε, το δείπνο, το οποίο είχε περίπου 800 καλεσμένους, δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ενώ για όσους πήγαν σχολίασε ότι δεν θα έπρεπε να πάνε.

«Έπρεπε να πάνε να δούνε τα Γλυπτά, αλλά όχι να φάνε εκεί» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως και η ίδια είχε πρόσκληση αλλά δεν πήγε.

«Είχα μια πρόσκληση αλλά δεν ήθελα να πάω. Είχε ρίσκο» υπογράμμισε η κυρία Χίσλοπ.

«Ίσως ήταν τόσο χαζοί που δεν σκέφτηκαν ότι θα ήταν τόσο προκλητική απόφαση όχι μόνο για τους Έλληνες. Ίσως, λένε ότι είναι δικά μας, τα κάνουμε ότι θέλουμε, είναι έργα τέχνης και το έκαναν με μεγάλη αφέλεια» κατέληξε.

