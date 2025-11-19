Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

Με τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του το μεσημέρι της Τρίτης (28/11) ένας 76χρονος στη Νεάπολη Βόλου.

Ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στην αυλή του σπιτιού του από τον γαμπρό του, που κάλεσε σε βοήθεια, ωστόσο ήταν ήδη αργά καθώς ο 76χρονος είχε καταλήξει. Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο ηλικιωμένος δεν μπόρεσε να αντέξει τον χαμό της συζύγου του και έβαλε τέλος στην ζωή του.

Η οικογένεια του 76χρονου είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου με τον 76χρονο άνδρα χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν και ανησύχησαν πως κάτι κακό συμβαίνει. Έτσι, ο γαμπρός του 76χρονου μετέβη στο σπίτι του που διέμενε ο 76χρονος για να δει αν ήταν καλά και ήρθε αντιμέτωπος με το θλιβερό θέαμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 76χρονος άνδρας είχε φτιάξει αυτοσχέδιο βρόχο από σχοινί τον οποίο έδεσε σε πέργκολα και στη συνέχεια κρεμάστηκε. Όταν βρέθηκε από το συγγενικό του πρόσωπο, δεν είχε πλέον αισθήσεις.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας με τη γειτονιά να παρακολουθεί αναστατωμένη τις ενέργειες διασωστών και αστυνομικών.

Ο 76χρονος παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου συνέλεξε κάθε πληροφορία για το περιστατικό και σύμφωνα με πληροφορίες απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αποδίδοντας τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Η σορός του άτυχου άνδρα θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτός συνέβη.

Είναι άγνωστο για ποιόν λόγο ο 76χρονος προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του και δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα.

Ο 76χρονος είχε χάσει πριν από έναν χρόνο τη σύζυγό του γεγονός που του είχε στοιχίσει πάρα πολύ και όπως έλεγε συχνά δεν άντεχε τη μοναξιά μακριά της. Πριν δύο εβδομάδες τέλεσε το μνημόσυνο της συζύγου του και η ήδη καταρρακωμένη ψυχολογική του κατάσταση επιβαρύνθηκε.

Όταν πήρε την απόφαση να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα φαίνεται ότι φρόντισε να το κάνει αυτό με πολλή προσοχή, ώστε έξω στην αυλή του σπιτιού του να μην γίνει αντιληπτός από «αδιάκριτα» βλέμματα.

Έτσι έδεσε τον βρόχο σε σημείο στην πέργκολα πίσω από σκάλα στην αυλή, ώστε τις κρίσιμες στιγμές να μην είναι ορατός από κανέναν και κανένας να μην μπορεί να τον εμποδίσει.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου συνεχίζει την προανάκριση.