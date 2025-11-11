MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρό το τρίχρονο αγόρι που είχε πέσει από μάντρα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται το βράδυ της Τρίτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, το τρίχρονο αγοράκι που το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά, πέφτοντας από μάντρα και από ύψος περίπου 2 μέτρων, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Όπως μετέδωσε το Tempo24, άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρίσκονταν σε χωράφι. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

