Το ξέσπασμα της αδελφής του Μπάμπη Λαζαρίδη κατά της Ηλιάδη “Ντροπή σου, ο Μπάμπης σε έφτασε εκεί που σε έφτασε”

Η Λίτσα Λαζαρίδη, αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, ξέσπασε δημόσια κατά της Αγγελικής Ηλιάδη, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για όσα ανέφερε σε πρόσφατη εξομολόγησή της σχετικά με κακοποιητική συμπεριφορά από τον αδελφό της.



Σε δηλώσεις της στη Ρούλα Κουσκουρή και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υπερασπίστηκε τη μνήμη του αδελφού της, επισημαίνοντας πως αν είχε μπροστά της την Αγγελική Ηλιάδη, θα της έλεγε «ντροπή της», καθώς ο αδελφός της την έφτασε εκεί που την έφτασε.

Ακόμα, η Λίτσα Λαζαρίδη τόνισε πως η σύζυγος του αδελφού της, Πόπη Μαλλιωτάκη είναι κυρία γιατί μεγάλωσε τον γιο της με συγκεκριμένο τρόπο, ενώ αποκάλυψε πως η μητέρα της είναι σε άσχημη κατάσταση και κάλεσε γιατρό να τη δει, μετά τις αποκαλύψεις.

«Ήταν ένα θέατρο, όπως κάποτε που είχε πει ότι μπήκε η σφαίρα από εδώ και βγήκε από εκεί. Επειδή τότε είχα πάει εγώ στο Ασκληπιείο και πήρα την ιατροδικαστική απόφαση. Στα χείλη της δεν ήταν σφαίρα.

Αν θυμάστε την είχα πει Μάρθα Βούρτση. Εγώ δεν σταματάω εκεί, εγώ θα κάνω το δικαστήριο. Είπαν ότι έχουν αποδείξεις. Για να δούμε έχουν εκείνοι αποδείξεις ή έχω εγώ αποδείξεις. Γιατί υπήρχαν άτομα που ζούσαν μέσα στο σπίτι. Άτομα που την εξυπηρετούσαν, άτομα που μεγάλωσαν τον Μπαμπίνο», είπε αρχικά η Λίτσα Λαζαρίδη.

Η Λίτσα Λαζαρίδη είπε στη συνέχεια: «Και αφού έφαγε τόσο πολύ ξύλο και τη βασάνιζε τόσο πολύ ο αδελφός μου, γιατί δεν έχει χτυπήσει ποτέ την Πόπη, δεν την έχει βασανίσει ποτέ την Πόπη; Τον χώρισε η Ηλιάδη από τη γυναίκα του, αλλά σχετικά δεν ήταν και χωρισμένος, γιατί πάντα ήταν με την Πόπη. Δεν είχε χωρίσει, γι’ αυτό και ποτέ δεν έδωσε διαζύγιο στην Πόπη.

Όμως η Πόπη είναι μία μάνα που και το δικό της το παιδί ήταν 8 χρονών, όταν ορφάνεψε από πατέρα. Παρόλο που είχε κάθε δικαίωμα, που ήταν κερατωμένη, να το πω έτσι εγώ λαϊκά, δεν βγήκε ποτέ, μα ποτέ, να κατηγορήσει τον αδελφό μου. Ήταν ένας πατέρας που δεν έλειπε από τα παιδιά του.

Εμένα με πλήγωσε. Ο Μπάμπης πουλάει ακόμα και νεκρός. Αυτόν τον άνθρωπο συνέχεια να τον βγάζουν στο επίκεντρο και να βγαίνει ο κάθε ηλίθιος, να στο πω έτσι, να κατηγορεί τον αδελφό μου με χυδαιότητες. Άλλη τον έλεγε νταβατζή, άλλη τον έλεγε εκβιαστή. Να ακούς τέτοια πράγματα για τον νεκρό αδελφό σου εξαιτίας αυτής της κυρίας. Είναι όλα ψέματα.

Ποτέ δεν ήταν κλεισμένη. Πάντα έβγαινε, πήγαινε όπου ήθελε. Το λάθος του αδελφού μου είναι ότι της πρόσφερε πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να ντρέπεται γι’ αυτόν τον άνθρωπο που την ανέδειξε. Πουλούσε CD όσο ήταν στη ζωή και μετά το θάνατο του αδελφού μου τον πρώτο χρόνο. Τώρα δεν πουλάει η κυρία.

Κατ’ αρχήν το παιδί της ήταν 3,5 χρονών. Έπρεπε να το μεγαλώσει σωστά και να του πει για τον πατέρα του ωραία πράγματα. Αυτό το παιδί τώρα μπορεί να μισεί τον πατέρα του».

Η Λίτσα Λαζαρίδη ανέφερε επίσης: «Εγώ θα κάνω, όπως ορίζει ο νόμος για να σταματήσει πλέον να ασχολείται με τον νεκρό αδελφό μου. Έχασα τον πατέρα μου 26 Δεκεμβρίου. Ξέθαψα τον αδελφό μου και έβαλα τον πατέρα μου μέσα. Εκεί είναι και οι δύο μαζί και το γνωρίζουν αυτό. Επικοινώνησα με τον ανιψιό μου, μου είπε αν δεν κάνεις μήνυση θα έρθω να σας δω και στην Καβάλα, και του απαντάω: εγώ θα κάνω μήνυση.

Και μου λέει ότι κακώς που δεν με ειδοποίησες στην κηδεία του παππού μου, θα ερχόμουν. Ζωντανός γιατί όταν ήταν δεν ερχόσουν; Και τώρα γυρίζεις και μου κάνεις σαν εκβιασμό ότι εγώ να μην κάνω μήνυση για να έρθεις να μας δεις, να δεις τη γιαγιά σου; Όχι αγόρι μου. Πρέπει να το θέλεις να έρθεις να τη δεις».

Η Λίτσα Λαζαρίδη είπε στη συνέχεια: «Όταν η Αγγελική Ηλιάδη ήταν τραυματισμένη στο Ασκληπιείο της Βούλας, θυμάστε πώς αποκάλεσε τους δικούς της; Λέει ότι ο αδελφός μου την εκβίαζε, δεν την άφηνε να πηγαίνει στους δικούς της. Την απειλούσε και για το παιδί. Ας μας πει ο Βασίλης αν ήταν καλός πατέρας ή όχι. Όταν το παιδί βγήκε, είπε ο αδερφός μου ήταν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.

Αν είχα απέναντί μου την Αγγελική Ηλιάδη θα της έλεγα ντροπή σου, γιατί ο Μπάμπης σε έφτασε εκεί που σε έφτασε. Το χρωστάς στον Μπάμπη.

Η μητέρα μου είναι σε χάλια κατάσταση. Η μαμά μου είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει στεναχωρηθεί, έχει ανέβει η πίεσή της. Έφερα γιατρό για να τη δει. Φοβήθηκα. Έχασα πρόσφατα τον πατέρα μου, να μην χάσω και τη μάνα μου έτσι άδικα».