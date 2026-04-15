Το “Ναυάγιο Ζακύνθου” και η σχέση του με τον πατέρα της 19χρονης Μυρτούς που πέθανε στο Αργοστόλι – Δείτε το βίντεο

Το περίφημο Ναυάγιο της Ζακύνθου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ελλάδας, κρύβει πίσω του μια πολυσύνθετη και σκοτεινή ιστορία, που συνδέεται με λαθρεμπόριο, καταδιώξεις και πολυετείς δικαστικές διαμάχες.

Η εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο αποκάλυψε πως ένα από τα πιο διάσημα σημεία του κόσμου συνδέεται με την οικογένεια της 19χρονης Μυρτούς από το Αργοστόλι, που έσβησε τόσα άδικα και αβοήθητη από ανθρώπους που θεωρούσε φίλους.

Το πλοίο «Παναγιώτης» ναυπηγήθηκε το 1937 στη Σκωτία και, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, είχε μακρά πορεία πριν καταλήξει στις ελληνικές θάλασσες. Φέρεται μάλιστα να είχε συμμετοχή σε επιχειρήσεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ των οποίων και η Απόβαση της Νορμανδίας.

Δεκαετίες αργότερα, το πλοίο άλλαξε χέρια και το 1980 μετονομάστηκε σε «Παναγιώτης», περνώντας –σύμφωνα με μαρτυρίες– σε κύκλους που σχετίζονταν με λαθρεμπόριο.

Την περίοδο εκείνη, το πλοίο χρησιμοποιούνταν ως «τσιγαράδικο», μεταφέροντας λαθραία τσιγάρα από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Τον Οκτώβριο του 1980, εντοπίστηκε από τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα φέρεται να πέταξε μέρος του παράνομου φορτίου στη θάλασσα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στις 4 Οκτωβρίου 1980, το πλοίο προσάραξε σε βραχώδη ακτή της Ζακύνθου, δημιουργώντας το γνωστό σήμερα ναυάγιο που αποτελεί ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Μεσογείου.

Τότε ιδιοκτήτης του πλοίου φέρεται ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά και η γιαγιά της.