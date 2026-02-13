Το 9ο Βεργίνα new bazaar το Σαββατοκύριακο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου διοργανώνεται το 9ο ΒΕΡΓΙΝΑ new bazzar στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Νερού, στο Φουαγιέ του 1ου ορόφου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοπός του bazzar είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών του Αθλητικού Συλλόγου ανθρώπων με αναπηρία ΑΜΕΑ ΕΛΠΙΔΑ Θεσσαλονίκης, με νέα προγράμματα και δράσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης και αποδοχής σε ένα περιβάλλον ισότητας και σεβασμού.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ανθρώπων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ‘’ΕΛΠΙΔΑ’’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αποτελεί μέλος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία (ΕΑΟΜ-ΑΜΕΑ). Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2006, για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες άθλησης των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Διαθέτουμε τμήματα μαζικού, αλλά και αγωνιστικού αθλητισμού, με απώτερο στόχο την προώθηση του Παραολυμπιακού ιδεώδους και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την αναπηρία. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από ογδόντα αθλητές, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, εννιά από αυτούς Παραολυμπιονίκες, ενώ η”ΕΛΠΙΔΑ” Θεσσαλονίκης είναι Πανελλήνια Πρωταθλήτρια εδώ και δεκαεπτά χρόνια (2007 – 2024). Στο διάστημα αυτό, οι αθλητές της πετυχαίνουν σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς και Παραολυμπιακούς αγώνες, καταρρίπτουν Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια ρεκόρ, ενώ τιμούν και αναδεικνύουν τη χώρα στο εξωτερικό.

Οι ώρες λειτουργίας του bazaar είναι: Σάββατο 14/2 και Κυριακή 15/2 από 10:30 έως 20:00 και η εκδήλωση περιλαμβάνει μια σειρά από workshops κεραμικής, ζωγραφικής, υφαντικής, καραόκε, πολιτιστικούς χορούς… και διαδραστικά παιχνίδια, παραμυθούδες, face painting για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο.

Η επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να βρουν: δώρα, αξεσουάρ, παιχνίδια, διακοσμητικά, μπομπονιέρες, εποχιακά, παραδοσιακά-βιολογικά προϊόντα. Επίσης, θα προσφερθούν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό.

Επιπλέον πληροφορίες για τον σύλλογο Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ‘’ΕΛΠΙΔΑ’’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θα βρείτε στο asameaelpida.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2

11:00-20:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, FACE PAINTING, ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΔΕΣ, KARAOKE, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

11:00-13:00 ΚΔΑΠ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

15:00-15:25 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΒΑΚΧΕ)

15:25-15:45 ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΕΡΒΑΝΙΔΟΥ

15:45-16:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16:00-16:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΗΕΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΛΛΑΖΩ

16:20-16:35 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016

16:35-17:00 ΒΟΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17:00-17:30 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΘ

17:30-18:00 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙ ΚΡΗΤΑΓΕΝΕΙΣ

18:00-18:30 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΩΜΝΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

18:30-19:00 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2

11:00-20:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, FACE PAINTING, ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΔΕΣ, KARAOKE, ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ(ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

11:00-11:30 ΥΦΑΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ

11:30-12:15 VIRGINIZED WORKSHOP ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ & ΜΕΓΑΛΟΥΣ

11:30 -13:30 ΚΔΑΠ CREATIVE KIDS

14:00-15:00 GRAYN DESIGN STUDIO

16:00-16:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ

17:00-17:30 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΒΑΚΧΕ)

17:30-18:00 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

18:00-18:30 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

18:30-19:00 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΟΠΙΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

19:00-19:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΜΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ