Θρήνος για τον πατέρα του 18χρονου από τη Ρόδο που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία: “Δεν μπορώ να το πιστέψω”

Η δολοφονία του 18χρονου Θοδωρή Κατταβένου από τη Ρόδο, σε κατάστημα εστίασης στη Βραζιλία, έχει συγκλονίσει την κοινωνία του νησιού, καθώς η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή.

Ο νεαρός, ο οποίος ήταν μαθητής και γεμάτος σχέδια για τη ζωή, έπεσε νεκρός από τα πυρά ληστών την ώρα που εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, προσπαθώντας να εξασφαλίσει ένα μικρό εισόδημα τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο protothema.gr ο πατέρας του 18χρονου.

Ο άτυχος μαθητής, σε λίγο καιρό, θα τελείωνε το σχολείο του και θα επισκεπτόταν το νησί του, τη Ρόδο, όπου ζουν ο παππούς και η γιαγιά του.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 18χρονου, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας, προσπαθεί να μάθει από τις αστυνομικές αρχές τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.

«Προσπαθώ να μάθω από τις αστυνομικές αρχές πώς δολοφονήθηκε ο γιος μου, δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ο γιος μου ήταν μικρός, ήταν μαθητής ακόμα, και δούλευε τα Σαββατοκύριακα σε ένα κατάστημα εστίασης για να μπορέσει να έχει ένα μεροκάματο. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη στην οικογένειά μου», δηλώνει συντετριμμένος.

«Ανεξήγητος πόνος»

Ο 18χρονος είχε μεγαλώσει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ψίνθου, με την οικογένειά του, ενώ ο πατέρας του εργαζόταν ως πλήρωμα στο ΕΚΑΒ.

Η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, καθώς η μητέρα έχει καταγωγή από τη Βραζιλία. Έτσι, το ζευγάρι με τα δύο παιδιά αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή στο Σάο Πάολο, με τον Ιωάννη Κατταβενό να ξεκινά επιχείρηση με ελληνικό φαγητό, με την επωνυμία «Kebab do Grego».

Η ανείπωτη θλίψη αποτυπώθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πατέρας του Θοδωρή έγραψε: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο… Απίστευτο, σε αγαπώ γιε μου!».