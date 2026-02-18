Θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου μοντέρ του Mega: “Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να “φύγει” άδικα”, λέει η αδερφή του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Mega μετά τον ξαφνικό θάνατο του μοντέρ του σταθμού, Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος την Τρίτη προδόθηκε από την καρδιά του σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του και άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο μοντέρ έκανε εκεί τις απαραίτητες εξετάσεις αλλά καθώς το ιατρικό κέντρο δεν διέθετε ασθενοφόρο έφυγε από εκεί με σκοπό να μεταβεί στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, αλλά δεν έφτασε ποτέ καθώς δυστυχώς κατέληξε στον δρόμο.

«Τον άφησαν να πεθάνει»

Η αδερφή του Κώστα Κοσμίδη, μιλώντας στο «Live News», κατήγγειλε πως ο μοντέρ πήγε και έφυγε μόνος του από το Κέντρο Υγείας, υπογραμμίζοντας πως τον άφησαν να φύγει και τελικά «έσβησε» στον δρόμο.

«Πήγε άδικα ένας νέος άνθρωπος. Ας καλούσαν ασθενοφόρο και θα το βάζαμε εμείς. Δεν πρέπει να συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό που συνέβη στον αδερφό μου», είπε συγκεκριμένα.

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να «φύγει» άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», πρόσθεσε η αδερφή του.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας.

«Θα ρίξουμε φως στο πώς και γιατί»

Το δικό τους αντίο είπαν στον Κώστα Κοσμίδη η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, τονίζοντας «πώς θα ρίξουν φως στο πώς και γιατί» έφυγε τόσο άδικα ο συνάδελφός τους.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, τον άφησαν να φύγει με ισχαιμικό επεισόδιο και πέθανε 4 χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο.

«Δεν κλήθηκε ποτέ το ΕΚΑΒ»

Η δημοσιογράφος του Mega, Κατερίνα Νώντα, αναφέροντας τον τρόπο με τον οποίο ο Κώστας Κοσμίδης έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, σημείωσε πως στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας του είπαν ότι «δεν υπάρχει ασθενοφόρο ενώ δεν κλήθηκε ποτέ το ΕΚΑΒ».

Η ανάρτησή της

«Ο Κώστας Κοσμίδης, ο δικός μας άνθρωπος, ο φίλος, ο συνεργάτης, ο χαμογελαστός και πάντα πρόθυμος επαγγελματίας που έδινε ψυχή και φως σε κάθε δουλειά, έφυγε από τη ζωή με τρόπο αδιανόητο και εγκληματικό.

Έφτασε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με έντονο πόνο. Το καρδιογράφημα έδειξε οξύ έμφραγμα. Κι όμως, αντί να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία διακομιδής, του είπαν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο ενώ δεν κλήθηκε ποτέ το ΕΚΑΒ.

Ο Κώστας, μέσα στον πόνο του, μπήκε στο αυτοκίνητο με συνοδηγό τον 83χρονο πατέρα του, με προορισμό το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Δεν πρόλαβε να φτάσει. Στον δρόμο, η καρδιά του τον πρόδωσε. Ζήτησε βοήθεια. Και έσβησε…

Και σήμερα είναι Τρίτη και από τύχη ζούμε. Από τύχη να βρεθεί διαθέσιμο ασθενοφόρο. Από τύχη να υπάρχει προσωπικό. Από τύχη να λειτουργήσει το σύστημα όπως πρέπει.

Καλό ταξίδι στο φως, Μπάνι μου. Θα μας λείψεις».