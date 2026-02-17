MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

|
THESTIVAL TEAM

Πένθος στο Mega για την απώλεια του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά προδομένος από την καρδιά του σε ηλικία 52 ετών.

Η παρουσιάστρια του μεσημεριανού δελτίου του καναλιού, Δώρα Αναγνωστοπούλου αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Κώστα Κοσμίδη.

«Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που «έφυγε» ξαφνικά το βράδυ προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια.

Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του.

Εμείς εδώ στο μεγάλο κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Κοσμίδη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Σωτήρης Τζεβελέκος: Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής – Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του μετά τους πυροβολισμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 λεπτά πριν

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και την εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου για Στέφανο Παπαδόπουλο: Δεν του επέβαλε κάποιος να τραγουδήσει Μαζωνάκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Δίκη Βαλυράκη: Στο επίκεντρο ο ισχυρισμός των δύο κατηγορουμένων ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα την επίμαχη μέρα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ στα 95 του χρόνια